Президент Сербии и премьер-министр Косово возобновили диалог 17.07.2020, 9:27

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Политики встретились в Брюсселе.

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти встретились лично, возобновив прерванный 20 месяцев назад диалог высокого уровня Белград — Приштина. Встреча состоялась в четверг в Брюсселе при посредничестве главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по региону Мирослава Лайчака, сообщает zn.ua.

"Я рад, что сегодня после первоначального обмена позициями оба лидера согласились продолжать интенсивную работу на уровне экспертов уже на следующей неделе. Решено, что следующая встреча высокого уровня состоится в Брюсселе в начале сентября", — заявил Лайчак по итогам дискуссии.

Он сообщил, что во время этой первой личной встречи Вучич и Хоти сосредоточились на двух элементах: проблеме пропавших без вести и перемещенных лиц и экономическом сотрудничестве.

В свою очередь, Боррель, открывая встречу, призывал обе стороны "подойти к переговорам в духе компромисса и прагматизма и с учетом европейского будущего для жителей Косово и Сербии".

Формально, это вторая встреча двух лидеров за неделю. В воскресенье в том же составе состоялась видеоконференция, на которой стороны согласовали повестку дня очной встречи.

Напомним, делегации Сербии и Косово, возглавляемые президентами Александаром Вучичем и Хашимом Тачи, должны были встретиться в Белом доме 27 июня. На переговорах планировалось обсудить возможные пути нормализации отношений между двумя странами. Но встреча так и не состоялась.