В Беларуси идет рекордное расслоение населения по доходам 10 17.07.2020, 9:33

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Богатые богатеют, а бедные становятся все беднее.

Медианные зарплаты в регионах Беларуси заметно отличаются от средних показателей. Ну, а самые часто встречаемые заработки вдвое ниже, чем «средняя температура по больнице», пишут banki24.by.

Каждый месяц Белстат публикует информацию о средних начисленных зарплатах. Такая зарплата вычисляется просто: бухгалтер делит фонд зарплаты на количество работников. Ежемесячно в статорганы отчитываются крупные и средние организации. Малые и микроорганизации сдают статистику лишь раз в году. Так как зарплаты в малом бизнесе обычно ниже, оперативные данные обычно завышают реалии в стране.

Еще один фактор завышения — расслоение разных работников по доходам. Поскольку при расчете средней все зарплаты сваливаются в общий котел, работники с высокими зарплатами больше влияют на совокупный результат, чем работники с низкими.

Стоит помнить и о том, что в начисленную зарплату включаются подоходный налог (13%) и взнос работника в ФСЗН (1%). Абсолютное большинство занятых в госсекторе также платит профсоюзные взносы (обычно 1% от зарплаты).

Чтобы получить более адекватную картину зарплат белорусов, нужно посмотреть на медианную и модальную зарплату. Эти показатели статорганы считают дважды в год — по итогам мая и ноября.

Медианная зарплата — это такая зарплата, выше и ниже которой проранжированы по 50% работников. Модальная зарплата — это самая часто встречаемая зарплата в ряду распределения по доходам. Так как в любом обществе есть зарплатное неравенство, практически всегда медианная и модальная зарплата ниже средней.

Медианная зарплата была ниже средней на 27,2%, модальная — на 48,3%. Замеры медианной зарплаты идут уже несколько лет подряд, отмечается постоянный рост разницы между медианой и средней. Если в мае-2013 такая разница составляла 19%, то в мае-2014 — 20,5%, в мае-2015 — 21,7%, в мае-2016 — 23,7%, в мае-2017 — 24,7%, в мае-2018 — 24,9%, в мае-2019 — 25,1%.

Динамика медианной зарплаты говорит о растущем материальном расслоении белорусов. Средняя зарплата увеличивается в основном за счет людей с высоким заработком, а низкооплачиваемые работники отстают.

Для купирования социальной напряженности чиновники считают нормальным, когда медиана и средняя зарплата отличаются на 20–25%. Как видно, в мае 2020 года этот условный порог был превышен.