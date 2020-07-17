Браво белорусам! 17.07.2020, 9:56

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ФОТО: BELSAT.EU

Люди герои, а система прогнила насквозь.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал эмоциональное письмо читателя, посвященное протестам в Беларуси 14 и 15 июля.

«Браво белорусам! - пишет читатель. - Не сидящим дома на диванах и думающим, что все решится само собой, боящимся даже поставить подпись за альтернативного кандидата и тем более не тем, кто прислуживает власти, в душе ненавидя ее еще больше, чем далекий от нее человек.

Браво смелым и неравнодушным белорусам, выходящим на улицы своих городов, участвующим в велопробегах, тем, кто выражает свой протест существующей системе!

Ведь эта система прогнила насквозь и те, кто служит ей, высунув язык, прогнили насквозь и сами.

Когда человек свободен внутри себя, он не будет участвовать в беззаконии, не будет ничего не делать в ситуации, когда молчать больше нельзя.

За свободных белорусов! За страну, в которой хотелось бы жить!»

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