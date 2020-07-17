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Фотофакт: Протестующие в Белграде штурмуют парламент

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  • 17.07.2020, 10:08
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Фотофакт: Протестующие в Белграде штурмуют парламент
Фото: Оливер Бунич / AFP

Недовольные жители сербской столицы вышли на улицы.

Протесты начались после того, как президент страны Александр Вучич объявил о повторном усилении карантинных ограничений и распорядился вернуть комендантский час в связи с ухудшением показателей по коронавирусу, пишет «Новое время».

Еще весной в стране действовал один из самых суровых карантинных режимов на Балканах. Позже власти его полностью отменили, а 21 июня провели парламентские выборы, на которых уверенно победила политическая сила Вучича — Сербская прогрессивная партия. Однако затем в стране произошел резкий скачок заболеваемости, что и заставило сербского лидера возобновить карантин.

На это жители Белграда сперва отреагировали мирными протестами, которые затем переросли в массовые уличные беспорядки и столкновения с полицией. Наконец собравшиеся у стен парламента Сербии демонстранты потребовали отставки Вучича, а наиболее радикальные из них штурмом ворвались в здание парламента. Причем сделали это дважды. В ответ полицейские применили слезоточивый газ и дубинки.

События позволили Вучичу обвинить в причастности к антиправительственным митингам и попыткам захвата парламента иностранные спецслужбы. Затем, поразмыслив, он пошел на некоторые уступки и отменил комендантский час, оставив в качестве карантинных ограничений лишь запрет для жителей Белграда собираться группами более десяти человек.

В результате массовых беспорядков в столице Сербии пострадали несколько сотен человек, около 100 задержано. По оценкам местных властей, Белграду нанесен ущерб в размере 1 млн евро.

Фото: Оливер Бунич / AFP

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