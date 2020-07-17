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Алесь Круткин: В день взятия Бастилии «Борщеварка» совершила большую ошибку

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  • 17.07.2020, 10:17
  • 3,568
Алесь Круткин: В день взятия Бастилии «Борщеварка» совершила большую ошибку
Фото: «Радыё Свабода»

Белорусы вышли на улицу в каждом крупном городе страны.

Видеоблогер и активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Алесь Круткин записал видео, посвященное последним событиям в Беларуси:

«14 июля, в день взятия Бастилии, Лидия Ермошина оторвала последнюю лапку у диктатора и сварила наваристого борща. Отказ в регистрации Виктора Бабарико означает, что никаких диалогов и компромиссов с глухим насекомым уже быть не может. Лукашенко подставили и сдали свои же подельники.

Люди возмущены отказом в регистрации кандидата, за которого подставили подписи 400 тысяч человек. Мы вышли на улицу в каждом крупном городе страны», - говорит блогер в своем новом видео.


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