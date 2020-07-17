Не помогут никакие фальсификации 2 Борис Вишневский

17.07.2020, 10:27

2,881

Борис Вишневский

Все больше число тех, кто требует смены лживой и лицемерной власти.

Госдума приняла поправки к федеральному закону об основных гарантиях избирательных прав, позволяющие использовать на выборах всех уровней технологию, опробованную во время «общероссийского голосования» по поправкам к Конституции. А именно — растянутое на несколько дней голосование, проводимое не только на избирательных участках, но и в любых других местах. И создающее все условия для фальсификаций — при практически невозможном наблюдении и возможности избиркомов попросту подменить поданные бюллетени. В своей статье в «Новой газете» от 30 июня я прогнозировал такое развитие событий — отмечая, что испытания этой «технологии» явно будут признаны удачными и стоит ожидать ее внедрения в законы о выборах. Но не ожидал, что прогноз подтвердится так скоро.

Отметим, что поправки о «трехдневном голосовании» были для желаемой властями скорости внедрены совсем в другой законопроект.

В пролежавший восемь лет (!) в Госдуме законопроект № 47830-6 «О внесении изменений в статьи 22 и 29 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», внесенный в апреле 2012 года еще президентом Дмитрием Медведевым.

Проект предусматривал, в общем, логичную норму: о праве политических партий отзывать и заменять на других предложенных ими членов избирательных комиссий. Увы, бывают случаи, когда действующих членов избиркомов, предложенных оппозицией, потом «перевербовывает» власть, а отозвать их нельзя — пока сами не напишут заявления. В мае 2012 года проект был принят в первом чтении и... надежно забыт.

Пока не понадобился сейчас для спецоперации, и срочно было организовано второе чтение. К которому группа членов думского комитета по контролю и регламенту (не имеющего никакого отношения к избирательному законодательству) — Дмитрий Ламейкин, Ольга Савастьянова, Ирина Марьяш, Дмитрий Сватковский и другие — внесла серию поправок, главнейшей из которых было введение в ФЗ о гарантиях избирательных прав новой статьи 63-1 «Дни голосования на выборах, референдумах».

Согласно этой статье, голосование на выборах и референдумах может проводиться «в течение нескольких дней подряд, но не более 3 дней», при этом решение о проведении «продленного голосования» принимает сама избирательная комиссия, организующая выборы или референдум.

Это решение может быть принято «не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов, референдума и не подлежит пересмотру».

Если речь идет о федеральных выборах — решение принимает ЦИК, если о региональных — избирательная комиссия соответствующего субъекта Федерации, и для этого даже не надо принимать изменения к региональному закону о выборах.

И точно так же исключительно по решению избирательной комиссии, без принятия изменений в законодательство «продленное голосование» может проводиться «вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах)».

Иначе говоря — где угодно. Как во время «общероссийского голосования» — хоть на скамейках во дворе, в сараях и в кузовах грузовиков.

Если эти предложения станут законом (в чем практически не приходится сомневаться) — выборы в России могут оказаться уничтоженными как политический инструмент определения реальной воли граждан при формировании органов власти.

Потому что во время трехдневной «продленки», когда поданные в первый и второй день бюллетени на две ночи оказываются в полном распоряжении ровно тех же людей, которые годами подделывают протоколы голосования и убегают через окна с мешками бюллетеней, — нет никакой уверенности в том, что их не подменят. Напротив, есть уверенность в обратном: что подмена будет произведена.

А теперь еще предлагается отдать в руки этих же жуликов и принятие решения о том, проводить или нет «продленку».

Конечно, они решат проводить — чтобы без труда сфальсифицировать результаты!

И непосредственно в день выборов можно будет даже не париться, переписывая протоколы или выгоняя наблюдателей, — вся грязная работа будет сделана заранее, без свидетелей преступления...

Против практики «многодневки» прямо перед принятием этих поправок выступили сотни членов избирательных комиссий — подписавшие обращение к Госдуме, Совету Федерации и ЦИК. Не помогло. Как не помогло и то, что против принятия поправок в Госдуме голосовали все партии, кроме «Единой России».

Почему сейчас спешно протаскивается «продленное голосование» — понятно: никакими способами, кроме подделки, власть уже не может обеспечить себе результат.

Но чем более открыто и цинично Кремль создает условия для этой подделки — тем больше людей это видит и тем больше число тех, кто требует смены лживой и лицемерной власти.

И рано или поздно оно станет таким, что не помогут никакие фальсификации.

Борис Вишневский, «Новая газета»