«Не верю, что Беларусь справилась с пандемией» 4 17.07.2020, 10:37

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Фото: gazetaby.com

Что происходит в пострадавшей от COVID-19 Орше.

Еще в июне Витебский облздрав заявлял о «небольших проблемах» в Орше, а в июле из-за вспышки освободили от должности главврача поликлиники, пишет «Солидарность».

На оршанском вокзале непривычно пусто: уже почти четыре месяца через него не проходят международные поезда, пассажиры собираются в основном к электричкам на Минск, Витебск и Могилев. Вот и сейчас на табло – поезда в два областных центра и столицу. На платформах никого, на скамейках у фонтана сидят одинокие пенсионеры, мамы с детьми.

В просторном зале ожидания – приблизительно 15 человек, все без средств защиты. Кругом таблички, призывающие соблюдать дистанцию, мыть руки, носить маски и пользоваться антисептиком.

– Как анализ, сынок? Слава Богу, что все хорошо. Ну, иди к директорше здоровайся, только не за руку, за руку нельзя, – советует по телефону пожилая женщина.

Отложив телефон, надевает марлевую маску и протирает руки влажной салфеткой.

Маршрутки приятно удивляют объявлениями о наличии антисептика у водителя. Пожилой мужчина в ответ на мою просьбу любезно протягивает бутылку с дезсредством. Правда, кроме меня, воспользоваться этим никто не спешит.

Оршанский рынок – своеобразный центр притяжения: по выходным здесь обычно не протолкнуться, приезжают жители микрорайонов, деревень, даже соседних райцентров, например, Дубровно. Да и в будние дни торговля шла бойко, вспоминают местные.

Теперь же в торговых рядах немноголюдно. На вещевом рынке обустроили новые павильоны, однако некоторые из них закрыты. Покупателей в масках (да и без масок тоже) практически нет, и продавцы с тоской всматриваются в каждого прохожего.

– Выручка упала из-за закрытых границ, – жалуется Татьяна, протирая руки антисептиком и поправляя на вешалках майки и сарафаны. – Не могу привезти товар, ведь выехать из Беларуси нельзя. Хорошо, что сейчас платим упрощенный налог, это не так бьет по карману. А покупатели есть – в апреле было совсем мало, но сейчас поток возвращается. С дезинфекцией и мерами предосторожности у меня все в порядке, работаю в маске, а вот покупатели, замечаю, ее игнорируют.

На стульчике около одного из павильонов мама в маске помогает сыну-школьнику надеть кроссовки. Рядом продавец уговаривает посмотреть платья: «Новые, только привез» – правда, на вопрос, откуда, не ответил, а увидев фотоаппарат в руках, и вовсе скрылся. Его соседка по павильону раскладывает вещи – вывеска вверху сообщает, что точка скоро закрывается.

На открытых овощных рядах пустует половина мест, впрочем, местные рассказали нам, что в выходные все заполнено. Практически у каждого прилавка – очереди за свежими огурцами, помидорами, зеленью.

А вот на крытом рынке, где продают фрукты, сладости, приправы и чаи, пустота. Продавец Тамара поправляет упаковки с кофе:

– Сами видите, сколько в будние дни людей – в выходные, поверьте, не больше. Из-за коронавируса лишилась половины выручки, не могу привезти товар. Соседняя точка закрылась, владелец посчитал, что невыгодно. Предприниматели с вещевого рынка рассказывают, что в будни просто так выходят – покупателей вообще нет. Власти говорят, коронавирус победили, но я слышала, что после фестиваля в Александрии, где гуляли оршанцы, начался новый рост. Работаю в перчатках и маске, обрабатываю пол дезинфекторами. Закрываться не буду – у меня же продукты.

Выбираемся в центр города – на улицу Ленина, где расположены модные магазины, кафе и небольшие фирмы. Здесь людей достаточно, но средства защиты в основном игнорируют. Оршанка Ирина – одна из немногих, кто гуляет по городу в маске:

– Хоть и пенсионерка, читаю Telegram-каналы, слежу за всеми новостями и не верю, что инфекция отступает. В город выхожу только в будни: посещаю спортзал, библиотеку, захожу в магазины. В выходные, когда людей на улицах много, сижу дома.

Двери магазинов, банков и турфирм приветливо распахнуты. Магазин одежды с громким названием «Ценопад» от отсутствия посетителей не страдает: даже в середине буднего дня примерочные заняты, а продавцы рассчитывают покупателей.

– Мам, смотри, какая кофточка, – девочка лет девяти показывает женщине на блузку с блестками.

Мама кивает и поправляет маску на лице. Пожилые покупательницы также спешат надеть маски.

А вот в секонд-хенде по соседству, несмотря на очереди к вешалкам, покупатели защитные средства игнорируют.

– А зачем они нужны? – говорит одна из женщин и косится на мою маску. – Все равно от него не спасешься. Да и мы вроде бы коронавирус победили… Так по телевизору говорят – ну не могут же власти обманывать.

Через многолюдную площадь с памятником Ленину двигаемся к детскому парку «Сказочная страна» на берегу Днепра. Здесь людей немного. Пожилые сидят на скамейках, мамы присматривают за детьми.

Паровозик, который катает малышей по парку, практически пустой, мало ребятни и на других аттракционах.

Лишь около батутов с резинками наблюдаем нескольких школьников с родителями. У прилавка с едой мама Ольга покупает сыну Косте сладкую вату:

– Специально пришли в парк в будний день, ведь в выходные здесь полно народу, а значит, выше риск заразиться коронавирусом. Не верю, что Беларусь справилась с пандемией, хотя из моих знакомых никто не болел. В мае и июне редко выбирались погулять, но сейчас я в отпуске – почему бы не выйти?

Еще одна центральная улица – Мира – не пустеет: здесь много магазинов, кафе, салонов красоты. В пиццерии официант протягивает мне меню и провожает к столику – в зале, кроме меня, еще две семьи.

– Обычно в дневное время людей немного, – рассказывает сотрудник заведения. – Но если хотите забронировать столик на вечер, то лучше поспешить, иначе мест не останется. Все устали от коронавируса и не хотят сидеть дома.