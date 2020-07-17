Не «бумажный» убыток 1 Эль Мюрид

17.07.2020, 10:45

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Эль Мюрид

Главный системный сбой сгенерирован полностью рухнувшей моделью самих госкорпораций.

Две базовые корпорации России в 1 квартале сгенерировали вполне серьезный убыток: Роснефть: 156,0 млрд руб, Газпром: 116,2 млрд руб.

Пропаганда, которая бдительно следит за крахом американской сланцевой отрасли или катастрофой саудовских шейхов, не нашла в российском сюжете ничего тревожного - это всего лишь "бумажный" убыток в связи с изменением курса доллара. Но на самом деле броня крепка и танки наши быстры. Правда, цифры за второй квартал обещают быть куда как более внушительными, но наша пропаганда найдет, что ответить, сомневаться в ней нет никаких причин.

Проблема, конечно, явно не "бумажная". Накопленные катастрофические просчеты начинают накладываться друг на друга (что для кризиса как раз естественно), и именно сейчас их скрывать уже не получается. Понятно, что объяснить провал гораздо проще, чем его предотвратить, и нынешние проблемы спишут на несистемный фактор - коронавирус.

Тем не менее, именно системные просчеты являются основной причиной нарастающего кома проблем. Но главный системный сбой сгенерирован полностью рухнувшей моделью самих госкорпораций, которые способны на имитацию успешной работы лишь в максимально комфортных условиях - сверхвысоких цен на предлагаемый ими монотовар и монопольного положения на рынке. Исчезновение хотя бы одного из этих условий делает работу и результаты этих структур неустойчивой и кризисной. Когда же одновременно накладываются друг на друга и внешние неблагоприятные факторы, и внутренние проблемы, такая модель просто разваливается.

По всей видимости, процесс нарастания сложностей для нефтегазовой отрасли уже запущен, а на выходе из него возникнет необходимость отказываться от сегодняшней модели. Но она одновременно является экономической базой для крупнейшей в стране оргпреступной группировки, находящейся у власти с начала нулевых. Что неизбежно означает либо существенную смену балансов сил и интересов во всей мафиозной структуре нынешней России, либо ее крах в силу невозможности провести такую перебалансировку.

Есть, конечно, вариант, при котором решение попытаются отложить на потом - кстати, вполне привычный вариант. У нас вообще большинство проблем решаются именно таким образом: авось рассосется. Какое-то время можно протянуть, заливая дыры из резервов фонда национального благосостояния и повышением цен и тарифов, но это паллиатив: при такой динамике убытков фонд будет израсходован очень быстро, а повышать цены на мертвом потребительском рынке при падающих доходах - в общем, и здесь все понятно. Плюс не стоит забывать о растущем социальном протесте, который в любой момент может перейти в политический.

Но какое-то время - полгода-год - эти ребята будут пытаться удержаться в рамках нынешних подходов. Им, в общем-то, и деваться некуда. В созданной ими системе безудержного разворовывания страны они на коне только тогда, когда они возглавляют этот процесс. Как только грабить станет нечего или норма грабежа фатально упадет, их вынесут. Либо конкуренты, либо население. Выбор невелик.

Эль Мюрид, "Фейсбук"