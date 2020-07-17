Ученые сделали самые близкие снимки Солнца 2 17.07.2020, 10:51

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Фото: Solar Orbiter ESA / NASA

Они выявили на ее поверхности структуры, ранее не видимые с Земли.

Первые фотографии Солнца с зонда Solar Orbiter не только были сделаны на самом близком в истории расстоянии от звезды, но и выявили на ее поверхности структуры, ранее не видимые с Земли и других зондов, пишет «Популярная механика».

Аппарат Solar Orbiter, запущенный к Солнцу 9 февраля 2020 года Европейским космическим агентством (ESA) в сотрудничестве с NASA, сблизился со звездой на расстояние 77 миллионов километров. Когда Solar Orbiter достиг этой промежуточной цели, были включены все 10 регистрирующих приборов. Обычно это делается для проверки работоспособности техники. В этот раз ученым повезло чуть больше. На изображениях присутствовали солнечные особенности, которые никогда не наблюдались в таких деталях.

Детектор Extreme Ultraviolet Imager зафиксировал миниатюрные вспышки солнечного вещества, в миллионы раз слабее тех, что можно зарегистрировать с Земли. Ученые тут же нарекли обнаруженные вспышки «кострами» и увидели их всюду на поверхности Солнца. Вероятно, костры — это мини-взрывы, известные как нанофлары — крошечные, но вездесущие всплески. Ученые полагают, что именно эти всплески отвечают за аномальный нагрев солнечной короны — внешней атмосферы Солнца — до температуры, в 300 раз более высокой, чем на поверхности звезды.

Чтобы предположение ученых подтвердилось, необходимо более точно измерить температуру костров. К счастью, зонд Solar Orbiter оснащен нужным прибором — Spectral Imaging Coronal Environment (SPICE). «С нетерпением ждем следующего набора данных», — сказал Фредерик Ошер, главный исследователь SPICE.