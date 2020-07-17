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«Везу до дома бесплатно. Солидарность»

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  • 17.07.2020, 11:06
  • 2,887
«Везу до дома бесплатно. Солидарность»
иллюстрационное фото

Как белорусы помогают друг другу.

Солидарность - это наше все. Читатель Telegram-канала «Баста!» рассказал о случае, произошедшем на акции в Минске:

- Был 14 июля на Немиге. После того, как ОМОН появился возле ресторана KFC, мы начали выходить дворами за торговым домом «На Немиге». Пришлось полчаса подождать.

Когда начали выходить к улице Романовская Слобода, подъехал таксист Uber. И говорит: «Прыгайте быстрее. Везу до дома бесплатно. Солидарность».

И подвёз же! И копейки не взял! Огромная благодарность этому человеку. Знаю, что он это читает! Солидарность - это наше все!

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