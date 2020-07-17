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Только в одном доме в Минске – около 10 зараженных COVID-19

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  • 17.07.2020, 11:19
  • 1,608
Только в одном доме в Минске – около 10 зараженных COVID-19

В дом №16 на улице Танка скорые приезжают почти каждый день.

Об этом Charter97.org сообщил один из жителей.

"У нас в доме №16 на улице Танка в Минске в четырех квартирах – люди с подтвержденным диагнозом Covid-19. Это как минимум 10 человек. Болеют уже больше недели. Никаких мер предосторожности не принимается при том, что двух человек вчера забирала скорая. Подъезды не дезинфицируют. О том, что соседи заражены, знаем только от них самих", - пишет он.


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