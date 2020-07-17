Алексею Навальному назначили подписку о невыезде 17.07.2020, 11:39

Алексей Навальный

Фото: AP

Дело связано с критикой рекламного ролика о поправках в Конституцию РФ.

Следователь назначил подписку о невыезде российскому оппозиционному политику Алексею Навальному по уголовном делу «о клевете» из-за высказывания про людей, снявшихся в рекламном ролике за поправки в Конституцию. Об этом в своем твиттере сообщил сам Навальный.

Пришёл на допрос по «делу о клевете». Следователь сообщает, что применяет ко мне меру пресечения: подписку о невыезде. Кто бы сомневался, что всё придумано, чтобы я не мог ездить по регионам, поддерживая «Умное голосование» — Alexey Navalny (@navalny) July 17, 2020

Дело против Навального было возбуждено в середине июня. Его подозревают в клевете против ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко, снявшегося в рекламе голосования поправок к Конституции.

Агитационный ролик о голосовании по поправкам к Конституции появился на телеканале RT 2 июня. В нем вместе с космонавтом Олегом Кононенко, дизайнером Артемием Лебедевым, хоккеистом Вячеславом Фетисовым и актерами Василием Лановым, Иваном Охлобыстиным и Ириной Купченко и другими известными людьми принял участие ветеран Второй мировой войны Игнат Артеменко.

В своих соцсетях Навальный заявил, что люди, снявшиеся в ролике, — «позор страны» и «предатели».