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Алексею Навальному назначили подписку о невыезде

  • 17.07.2020, 11:39
Алексею Навальному назначили подписку о невыезде
Алексей Навальный
Фото: AP

Дело связано с критикой рекламного ролика о поправках в Конституцию РФ.

Следователь назначил подписку о невыезде российскому оппозиционному политику Алексею Навальному по уголовном делу «о клевете» из-за высказывания про людей, снявшихся в рекламном ролике за поправки в Конституцию. Об этом в своем твиттере сообщил сам Навальный.

Дело против Навального было возбуждено в середине июня. Его подозревают в клевете против ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко, снявшегося в рекламе голосования поправок к Конституции.

Агитационный ролик о голосовании по поправкам к Конституции появился на телеканале RT 2 июня. В нем вместе с космонавтом Олегом Кононенко, дизайнером Артемием Лебедевым, хоккеистом Вячеславом Фетисовым и актерами Василием Лановым, Иваном Охлобыстиным и Ириной Купченко и другими известными людьми принял участие ветеран Второй мировой войны Игнат Артеменко.

В своих соцсетях Навальный заявил, что люди, снявшиеся в ролике, — «позор страны» и «предатели».


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