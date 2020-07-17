Житель Могилева: Вот ты, Саша, служил в армии, а толку? 17.07.2020, 11:48

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Коллаж: @runartagain / twitter

Лукашенко дискредитировал миллионы белорусов.

Житель Могилева эмоционально отреагировал на высказывания диктатора и написал об этом в группе «Европейской Беларуси» в «Фейсбуке»:

- Вчера трехпроцентный дед выдал очередной перл: «Нужно переписать Конституцию вплоть до того, что человек не служивший в армии не может стать президентом.»

Скатился ниже дна. А как же женский пол, как те, умные, образованные люди, которые по медицинским показаниям не могут пойти в армию? Ты, таракан, дискредитируешь миллионы наших сограждан!

Вот ты, Саша, служил в армии, а толку? До седин дожил, а не знаешь, что Франциск Скорина в Питере не жил, да и Быков стихов не писал. И вот зачем нам такой отсталый, но служивший президент?

Кстати, мощь государства измеряется не в том - способен ли главнокомандующий отличить СВД от танка, а от уровня благосостояния граждан, чего замшелой голове из совка попросту не понять.