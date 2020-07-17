Как Кремль создает Дальневосточную Республику 8 Игорь Яковенко, «Регион. Эксперт»

17.07.2020, 12:00

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Игорь Яковенко

Развал федерации неминуем?

Из прошлогодних переговоров Юрия Трутнева, полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе с Сергеем Фургалом, губернатором Хабаровского края:

Трутнев: «По цифрам история выглядит очень грустно: ваш рейтинг растет, а рейтинг президента падает. Это никого устроить не может».

Фургал: «Хабаровский край тоже беспокоит этот рейтинг. У нас составлена программа по выходу из этой ситуации. Мы все работаем на президента, но против нас работает группа из Москвы. Противопоставляют Москву – Хабаровску. Начинают проявляться сепаратистские и экстремистские настроения. Целенаправленно уничтожают рейтинг власти, правительства, президента».

Московский порученец обвиняет избранного и поддерживаемого населением губернатора в том, что его рейтинг выше рейтинга президента, а губернатор вынужден, запинаясь от волнения оправдываться и сваливать вину в «этой ситуации» на некую загадочную «группу из Москвы».

Правила игры, а точнее, «понятия», установленные Москвой, не позволяют губернатору дать единственно возможный разумный ответ, что низкий рейтинг Путина – это не чьи-то происки, а реакция людей на его политику. Поэтому надо не губернаторам внушение делать, а политику менять, лучше всего вместе с тем, кто ее проводит.

То, что причиной ареста Фургала стало не обвинение в причастности к убийствам 16-летней давности, а его высокий рейтинг и отказ от массовых приписок в ходе голосования по обнулению в Хабаровском крае, признают все наблюдатели кроме тех, кто в своем холуйстве совсем не думает о репутации.

Москва долго и безрассудно дергала хабаровского тигра за усы, унижала и оскорбляла достоинство людей, которых суровая природа и тяжелые условия жизни приучили к бесстрашию. С начала 90-х Хабаровский край потерял примерно 20% населения. Оставшихся трудно чем-либо напугать, а вот разозлить, переполнив чашу терпения бесконечным произволом столичных чиновников и олигархом можно.

Сразу после избрания Фургала в 2018 году столица Дальневосточного округа была перенесена из Хабаровска во Владивосток.

В 2019 году был арестован бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, руководивший регионом 13 лет, с 1996 по 2009 годы.

Арест Фургала вывел на улицы Хабаровска и других городов края десятки тысяч людей с лозунгами не только «свободу Фургалу!», но и «Путин – вор», «долой Москву!», «Путина в отставку!». Защита избранного большинством голосов губернатора начала перерастать в протест против колониального статуса региона. Против путинской Империи с ее москвацентризмом.

Этот протест в данный момент и в имеющейся на сегодня форме обречен. Московский десант во главе с Трутневым уже работает с правительством края, которое уже выпустило обращение к жителям «не поддаваться на провокации и высказывать свою гражданскую позицию в рамках закона». В переводе на русский это означает «протестовать лежа на диване». В том, что ЛДПР сольет протест, не было никаких сомнений с самого начала. Как и в том, что Кремль не отпустит Фургала и в Хабаровском крае будет новый губернатор.

Когда Ерофей Хабаров в 17 веке пришел на Дальний Восток, этот край был под властью Цинской империи. Опиумные войны 19 века ослабили Поднебесную и Дальний Восток перешел под власть Российской империи. После переворота 1917 года на этой территории было несколько попыток создать самостоятельные государства. Историческая память об этих попытках проявилась во время последних протестах в отдельных лозунгах: «Даешь Дальневосточную республику!».

Сегодня на Дальнем Востоке нет политической силы, которая могла бы конвертировать мощный антимосковский протест в борьбу за государственный суверенитет этой территории. Пока эту работу старательно выполняет Путин и такие его подручные как Трутнев. Но их усилий явно недостаточно. Но когда им на помощь придет глубокий экономический кризис, возникновение местного движения за отделение от Москвы станет практически неизбежным. Так что многолетние усилия Путина по развалу России вполне могут впервые получить шанс на успех именно на Дальнем Востоке.

Игорь Яковенко, «Регион. Эксперт»