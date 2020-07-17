Нам нужно выходить на улицы 12 17.07.2020, 14:40

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Фото: Getty Images

И тогда победа обеспечена.

Единый мощный призыв к массовым продолжительным протестам в случае массовых фальсификаций должен сейчас звучать от всех сторонников перемен. И тогда победа обеспечена. Пишет читатель Telegram-канала «Баста!»:

- Красивые фото представительниц трех штабов в интернете вчера порадовали, но ответа на вопрос «Что дальше?» мы пока не видим. Минус на минус не дает плюс. Красивых фото для победы недостаточно, а до дня Х осталось три недели.

На данный момент ни один из штабов, кроме Валерия Цепкало, не призвал к выходу на улицы, также, как и не призывали выходить 18 и 19 июня, 14 и 15 июля. Это очень сильно смущает и тревожит.

Победить Сашу пока у него, кроме 3% рейтинга, есть верная счетовод-борщеварка, без уличных протестов не получится. Как выкинули в мусорку сотни тысячи подписей, так выкинут и миллионы наших голосов. Нам нужно защищать наши голоса. Нам нужно выходить на улицы. Штабы всех адекватных кандидатов должны это понимать.

Площадь будет в любом случае – независимо от позиции штабов. Но если о ней будут говорить не только телеграм-каналы, активисты, общественные деятели, но и наши кандидаты в президенты, она будет более сильной и более массовой. Единый мощный призыв к массовым продолжительным протестам в случае массовых фальсификаций должен сейчас звучать от всех сторонников перемен. И тогда победа обеспечена.

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