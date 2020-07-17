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Белорусы продолжают Флешмоб солидарности в 19.00

  • 17.07.2020, 12:21
  • 3,575
Белорусы продолжают Флешмоб солидарности в 19.00

Каждый день - и до победы.

Каждый день в 19:00 белорусы открывают окна, выходят на балконы, громко стучат кастрюлями, включают музыку, исполняют под разные музыкальные инструменты протестные песни.

Чем больше нас будет в эти дни на балконах и в окнах наших квартир – тем больше будет в решающий момент и на улицах.

Фото: the-village.me

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!


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