Украинская фракция «Голос» переходит в оппозицию к власти 3 17.07.2020, 12:24

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Последние шаги правительства и Офиса президента фракция оценивает как антигосударственные.

Украинская фракция «Голос» переходит в оппозицию к действующей власти. Об этом заявила глава партии Кира Рудик с трибуны Верховной Рады Украины, пишет «Новое время».

По словам Рудик, ее коллеги по фракции пришли в парламент с большими надеждами и планами, «пришли создавать правила и творить процессы, которые будут работать».

«За год мы увидели, что монобольшинство предало ценности, которые декларировало. Мы увидели президента, который стесняется сказать, что Россия — это агрессор.

Мы увидели, как назначают министрами тех, кто не тянет даже на начальников отделов. Что любой плохой закон можно хорошо назвать — и его проголосуют в турборежиме. Выходить на улицы с файерами — это страшно. А еще страшнее, когда убивает полиция. И день работы депутата полностью может состоять из того, чтобы брать на поруки людей, которых несправедливо осуждают», — сказала депутат.

Рудик подчеркнула, что ее фракция, вместо того, чтобы защищать свободу и проводить реформы, «постоянно борется с ложью о кадровом голоде и о том, что в Украине существует вопрос государственного языка».

«Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять. Наступило время ее менять», — резюмировала она.

В интервью Кира Рудик говорила, что «Голос» крайне негативно воспринял смену правительства и недоволен курсом Дениса Шмыгаля. Последние шаги правительства и Офиса президента фракция оценивает как антигосударственные.