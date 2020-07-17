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Жители Ивья передали «привет» Саше-таракану

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  • 17.07.2020, 13:09
  • 3,383
Жители Ивья передали «привет» Саше-таракану

Напоминание о мизерном рейтинге доносится отовсюду.

Каково это - постоянно получать напоминания о 3%-м рейтинге? Граффити на эту тему массово появляются во всех городах Беларуси.

Привет Саше-таракану передали и из города Ивье Гродненской области, сообщает телеграм-канал «Баста!».

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