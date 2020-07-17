Поколение X оказалось умнее и креативнее миллениалов 17 17.07.2020, 13:19

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По крайней мере, в трех областях.

Работодатели склонны нанимать миллениалов, потому что считают их лучшими сотрудниками по всем показателям. Но ученые из Гарварда заявляют, что есть как минимум три области умственной деятельности, в которых поколение Х (люди от 40 до 50 лет) лучше всех остальных, пишет журнал «Нож».

Данные для исследования собирали несколько лет на специальных сайтах — пользователям предлагали протестировать когнитивные способности. Таким способом удалось собрать ответы более 3 миллионов человек. Вот в чем отличилось поколение Х:

Математика

С возрастом навык решения арифметических задач становится только лучше. Люди, которые могут быстро вести подсчеты в уме, могут успешно работать со статистикой и аналитикой, а также быстрее находить ошибки в таблицах.

Понимание сути

Ближе к 50 годам у человека, как правило, накапливается много знаний по широкому кругу предметов. Появляется возможность лучше понимать взаимосвязи между предметами, а самое главное — объяснять это другим. Именно поэтому представители поколения Х становятся лучшими наставниками, чем их более молодые коллеги.

Творчество

Для творческих людей характерно создавать свои лучшие творения именно в зрелом возрасте, показало исследование. А так как творческий потенциал — это источник инноваций для любой компании.

В целом ученые сделали вывод, что не стоит сбрасывать поколение Х и бумеров со счетов, отдавая предпочтение миллениалам и зумерам. Хотя у последних есть свои преимущества, например, они способны усвоить большее количество информации за более короткий срок.