Почему валютная выручка Беларуси резко просела? 5 17.07.2020, 13:29

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«Холодный душ» породил букет проблем для властей.

Валютная выручка давно уже не была такой низкой, как в этом году. Внешний спрос на белорусские товары, которые приносили стране больше всего валюты, в этом году снизился, и в связи с этим у страны появились новые проблемы, пишут naviny.by.

Хроника пикирующего экспорта

На этот год белорусские власти закладывали рост экспорта и, соответственно, валютной выручки. Согласно официальному прогнозу властей, в первом полугодии экспорт товаров и услуг в денежном выражении должен был вырасти на 2,2%. По факту за январь—май (последние данные) он сократился на 17,4%.

Как следствие, резко уменьшилась и валютная выручка — в целом за январь—май она снизилась почти на 3,5 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 13,4 млрд долларов, то есть уменьшилась на 20,6%.

Наибольшее падение валютной выручки произошло во втором квартале после того, как разразилась пандемия. Так, в апреле валютная выручка сократилась на 29,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, в мае — на 27,2%.

Динамика валютной выручки Беларуси в январе-мае 2019-2020 гг.

Падение валютной выручки впечатляет. Что же именно привело к такому сокращению?

Валютная выручка от экспорта товаров сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе—мае на 25,4% почти до 9,6 млрд долларов, выручка от экспорта услуг — на 5,5% до 3,5 млрд долларов. Страна также получает некоторые другие валютные поступления, не связанные с внешней торговлей, но они относительно невелики.

Судя по данным о структуре падения экспорта, большой вклад в падение валютной выручки внесло сокращение экспорта четырех товаров: нефтепродуктов — на 1,41 млрд долларов, калийных удобрений — на 376,1 млн долларов, грузовых автомобилей — на 230,3 млн долларов, сырой нефти — на 180,2 млн долларов.

Суммарно экспорт по этим четырем позиция сократился на 2,2 млрд долларов. При этом снижался экспорт и по другим товарам, а также значительно сократился экспорт некоторых услуг в связи с пандемией.

На днях рейтингового агентство RAEX-Europe обновило суверенный рейтинг Беларуси и предположило, что в связи с сокращением внешнего спроса на продукцию белорусская экономика снизится на 6% в текущем году. По этим же причинам (в связи с неблагоприятным влиянием внешних факторов) консолидированный бюджет Беларуси, считают аналитики агентства, будет исполнен с дефицитом в размере 1% ВВП, а дефицит счета текущих операций может достичь 5-6% ВВП.

Глубина проседания белорусских показателей, полагают аналитики, будет во многом зависеть от ситуации в российской экономике.

«Мы оцениваем прямую и косвенную зависимость от отношений с Россией как основной риск для внешней позиции Беларуси», — говорится в отчете рейтингового агентства.

Холодный душ породил букет проблем

Белорусские экономисты считают, что резкое сокращение валютной выручки обусловлено двумя основными факторами: нефтяным конфликтом с Россией в начале года, который привел к сокращению поставок сырья, и последствиями коронавируса.

«В этом году уменьшились поставки российской нефти на белорусские НПЗ, а из-за пандемии сократился внешний спрос на нефтепродукты, грузовые автомобили и калийные удобрения, которые Беларусь экспортирует. Плюс к этому сокращался экспорт нефти, добываемой на территории Беларуси, чтобы заместить выпавшие поставки российской нефти», — отметил в комментарии для БелаПАН финансовый аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

Такой низкой валютной выручки, продолжает он, как в этом году, уже давно не было. «Валютная выручка в этом году очень низкая. Это холодный душ, если сравнивать с показателями прошлых лет», — подчеркивает Муха.

Эксперты предполагают, что снижение валютной выручки будет иметь негативные последствия на микро- и макроуровне. В частности, по итогам года ожидаются значительный недобор поступлений в бюджет и ухудшение финансового положения предприятий.

«Многие белорусские предприятия привлекали валютные кредиты, и естественно, что сокращение валютной выручки негативно сказывается на микроуровне — на возможностях предприятий платить по кредитам, повышать зарплату и уж тем более реализовывать инвестиционные проекты», — отметила в комментарии для БелаПАН научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

Будущая динамика валютной выручки Беларуси, говорит эксперт, зависит от многих переменных.

«Поскольку коронавирус не побежден, сложно сказать, когда и как будет происходить восстановление активности в мировой экономике и, в частности, в России, которая является нашим основным торговым партнером», — считает Точицкая.

При этом экономисты сомневаются в том, что с учетом большой неопределенности в мировой экономике валютная выручка Беларуси будет восстанавливаться быстрыми темпами.

«В связи с коронавирусом нарушились многие производственные и логистические цепочки. Поэтому ожидать быстрого восстановления внешнего спроса на белорусскую продукцию не стоит. Валютная выручка по итогам года будет заметно меньше прошлого года, и это обостряет ряд рисков как на микро-, так и на макроуровне», — резюмировал Муха.