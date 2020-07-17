Роберт Бедронь: Режим Лукашенко должен заплатить за нарушение прав человека 1 17.07.2020, 13:43

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Роберт Бедронь

В ближайшее время политика ЕС в отношении Беларуси изменится.

О последних событиях в Беларуси и о возможных санкциях со стороны Еврсоюза рассказал «Белсату» депутат Европейского парламента, председатель комиссии по связям с Беларусью Роберт Бедронь.

- Что думают в Евросоюзе о том, что сейчас происходит в Беларуси?

- Евросоюз очень активно наблюдает за ситуацией в Беларуси. Предпринимаются определенные шаги: Европейском парламенте готовится специальный рапорт относительно ситуации в Беларуси, в котором появятся определенные рекомендации. На прошлой неделе состоялась дискуссия на тему белорусских событий во время пленарного заседания. В ЕП звучит все больше голосов относительно изменения политики ЕС в отношении Беларуси, она должна быть более решительной. Белорусская сторона потратила ту оттепель в двусторонних отношениях, которую мы наблюдали в последние годы. Последние месяцы, недели и дни показывают, что режим Лукашенко не уважает прав человека и принципов демократии. Скорее всего, в ближайшем времени политика ЕС в отношении Беларуси изменится, появится новая стратегия. ЕП уже работает над этим.

- То есть уже летом нас ждет сильное похолодание между Минском и Брюсселем?

- Я считаю, что Лукашенко положил оттепель в наших отношениях на алтарь приближающихся выборов, делает все только ради того, чтобы перейти на шестой президентский срок. Это его главная цель. В последнее время действительно произошло много в наших отношениях. Можно вспомнить либерализацию визовых процедур и финансовую поддержку ЕС Беларуси, в частности связанную с борьбой с эпидемией коронавируса. Мы будем вынуждены изменить подход к Беларуси. Однако, мы, депутаты ЕС, считаем, что именно режим Лукашенко должен заплатить за нарушение прав человека, а не обычные граждане Беларуси. Считаем, что скоро верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель займет еще более критическую позицию, включая санкции относительно связанных с режимом Лукашенко лиц. Расщитываем также на то, что ЕС предпримет поддержку демократической оппозиции в Беларуси и гражданском обществе. Будем этого добиваться.

- Есть ли сегодня в Европарламенте политическая воля, чтобы серьезно говорить хотя бы о персональных санкциях в отношении белорусских властей, уже не говоря об экономических? ЕС столкнулся с собственными проблемами, пандемия разрушила экономики многих европейских государств.

- В Европейском парламенте такая воля есть. Но не вижу ее со стороны господина Борреля и других органов власти ЕС. Поэтому мы должны это изменить. Евросоюз должен занять такую позицию, которая будет соответствовать ситуации в Беларуси. Это очень серьезная ситуация и она требует реакции ЕС. Глядя на настроения в ЕП, могу сказать, что много депутатов ЕС придерживается именно такой позиции.

- Есть теория, что именно Лукашенко является гарантом белорусской независимости и суверенитета. Мол, без него Беларусь скоро проглотит Россия. Некоторые говорят даже о том, что Россия стоит за некоторыми оппонентами режима – говорил об этом и сам Лукашенко. Вы слышали такое мнение? Может, именно поэтому представители ЕС занимают очень осторожную позицию?

- Я слышал такое мнение. Конечно, это не секрет, что Беларусь находится в сфере влияния России. Очень сильно зависит от российских энергоносителей и любое их ограничение со стороны России ухудшает экономическую ситуацию Беларуси. Евросоюз опасается, что, вводя санкции в отношении Минска, влияние России на Беларусь увеличится. Но ведь надо понимать, что без положительной реакции ЕС ситуация будет только ухудшаться. В Беларуси живут люди, которые требуют нашей поддержки, которые готовы бороться за демократию и права человека, даже рискуя своей жизнью. Есть демократическая оппозиция, которая требует солидарности со стороны ЕС. Лично буду наблюдать за ситуацией и добиваться реальных шагов, чтобы никто не прятал голову в песок. В ЕП есть консенсус по этой теме, будем добиваться соответствующих действий от Европейской комиссии.

- Вы являетесь противником того, чтобы белорусское общество стало заложником большой геополитической игры между Западом и Россией?

- Конечно. Это не только мое мнение, но многих моих коллег в Европейском парламенте. Мы считаем, что нужно разумными шагами стремиться к тому, чтобы Беларусь стала страной, где власти будут ценить права человека. Беларусь – это часть Европы, а белорусы – европейцы. Не хватает только власти, которая будет опираться на европейские ценности.