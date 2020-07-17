Евродепутаты призвали посла ЕС в Беларуси бороться за освобождение политзаключенных 1 17.07.2020, 14:12

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Под обращением к главе дипкорпуса ЕС подписались 53 парламентария.

Группа депутатов Европейского парламента направила официальное письмо на имя Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля и комиссара ЕС по вопросам соседства и расширения Оливера Варгеи, соощает пресс-служба депутата Анны Фотыги.

Законодатели призывают срочном организовать визиты посла ЕС в Беларуси в места содержания под стражей для поддержки политических заключенных. Также депутаты призывают «рассмотреть возможность» о введении персональных санкций против лиц причастных к арестам мирных демонстрантов и нарушениям прав человека. ЕС должен помогать семьям узников совести, считают парламентарии.

Первыми в списке подписавших письмо — депутаты Пятрас Ауштрявичюс (Литва) и Карин Калсборо (Швеция). Инициативу поддержали вице-президенты Европарламента Клара Добрев и Никола Бир, глава Подкомитета по правам человека Мария Арена, глава делегации «Евронест» Андрюс Кубилюс и его заметитель Маркета Грегорова, заместитель главы фракции «Европейская народная партия» Сандра Калниете. Обращение подписали 53 депутата от почти всех фракций Европарламента.

Charter97.org приводит полный текст письма:

— Жестокие репрессии против мирных демонстрантов по всей Беларуси, которые произошли вечером 14 июля 2020 года в ответ на решение белорусской Центральной избирательной комиссии официально не регистрировать ключевых кандидатов от оппозиции Виктора Бабарико и Валерия Цeпкалo, вызывают особое беспокойство. Мы приветствуем заявление Высокого Представителя Жозепа Борреля вскоре после объявления решения Центральной избирательной комиссии, а также возросшее внимание со стороны Европейской службы внешних действий к ситуации в Беларуси. Действия, сопутствующие президентским выборам в Беларуси, нельзя назвать соответствующими демократически установленным избирательным процедурам. Поэтому необходимы более решительные действия со стороны ЕС.

Наряду с призывом к белорусским властям прекратить преследования и аресты мирных демонстрантов и немедленно и безоговорочно освободить заключенных, чрезвычайно важно предотвратить бесчеловечное обращение в местах содержания под стражей. Мы призываем вас в срочном порядке инициировать визиты посла ЕС в Беларуси и других сотрудников дипломатического корпуса в места содержания под стражей с целью поддержать заключенных активистов, в частности политических заключенных, а также оценить условия их содержания и состояние здоровья, и в случаях неудовлетворительных условий, довести эти случаи до сведения белорусских властей.

БДИПЧ ОБСЕ официально объявило, что не сможет направить миссию по наблюдению за выборами в Беларусь из-за отсутствия приглашения. Белорусский режим намеренно отказался от своевременного приглашения и таким образом обеспечил среду, подверженную фальсификациям результатов выборов. Более того, белорусские власти намеренно игнорируют предыдущие отчеты БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами; не были предприняты никакие ощутимые шаги по обеспечению свободных и справедливых выборов в Беларуси в соответствии с международными избирательными стандартами.

Учитывая вышеизложенное, мы просим вас обеспечить, чтобы во время выборов Представительство ЕС в Минске функционировало в полном объеме и тщательно отслеживало и сообщало о ситуации.

Мы призываем вас оказать эффективное давление на белорусское правительство, рассмотрев возможность персональных санкций против белорусских чиновников и лиц, причастных к жестокому разгону и арестам мирных демонстрантов, а также к нарушениям прав человека и основных свобод, включая право на справедливые и свободные выборы.

Поддержка ЕС должна направляться на непосредственную выгоду белорусскому народу, а не белорусскому режиму. Поэтому мы призываем вас отказаться от любой финансовой поддержки ЕС Беларуси и обеспечить, чтобы средства, выделенные Беларуси для решения проблем, связанных с Covid-19, не попали в государственный бюджет Беларуси. Мы призываем вас усилить поддержку ЕС гражданскому обществу Беларуси и угнетаемой демократической оппозиции, в том числе узникам совести и их семьям. Такая поддержка должна быть специально разработана так, чтобы отвечать потребностям и оказывать помощь в режиме реального времени.

Если посмотреть на развитие отношений ЕС-Беларусь в последние десятилетия, то становится очевидным, что всеобъемлющая стратегия отношений ЕС с Беларусью требует срочного обновления. Этому будет способствовать готовящаяся рекомендация Европарламента об отношениях с Беларусью.