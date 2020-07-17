Британский министр осудил РФ за попытки похитить данные о вакцине от COVID-19 17.07.2020, 14:28

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ФОТО: REUTERS

Кибертаки хакеров в пользу Россию остались безрезультатными.

Попытки хакеров, предположительно поддерживаемых Россией, похитить у Великобритании информацию о разработке вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 "абсолютно неприемлемы", заявил британский министр по делам безопасности Джеймс Брокеншир в пятницу, 17 июля, в интервью телеканалу Sky News (перевод - dw.com).

Вместе с тем Брокеншир отметил, что "нет доказательств или информации" о том, что попытки таких хакерских атак в пользу РФ нанесли какой-либо ущерб безопасности или навредили каким-то иным образом.

Обвинения Великобритании, США и Канады в адрес России

Накануне британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) заявил, что зарегистрировал попытки "российских киберагентов" украсть данные исследовательских институтов по всему миру, работающих над созданием вакцин от коронавируса. По версии NCSC, речь идет о промышленном шпионаже, а хакеры "почти наверняка" действуют в составе российской разведки.

Великобритания, США и Канада в совместном заявлении указали, что расположенные в этих странах научные и фармацевтические институты, занятые разработкой вакцины, атакует хакерская группировка APT29, предположительно связанная с российской разведкой.