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Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова провели совместную пресс-конференцию

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  • 17.07.2020, 14:46
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Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова провели совместную пресс-конференцию
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Кандидат в президенты и представители штабов Цепкало и Бабарико ответили на вопросы журналистов.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская и представители штабов Валерия Цепкало и Виктора Бабарико - Вероника Цепкало и Мария Колесникова - провели сегодня в Минске совместную пресс-конференцию, где ответили на вопросы журналистов. Конференция прошла в офисе штаба претендента в президенты Виктора Бабарико.

Онлайн-трансляцию проводило «Радыё Свабода».


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