Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова провели совместную пресс-конференцию

Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова провели совместную пресс-конференцию10
- 17.07.2020, 14:46
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Кандидат в президенты и представители штабов Цепкало и Бабарико ответили на вопросы журналистов.
Кандидат в президенты Светлана Тихановская и представители штабов Валерия Цепкало и Виктора Бабарико - Вероника Цепкало и Мария Колесникова - провели сегодня в Минске совместную пресс-конференцию, где ответили на вопросы журналистов. Конференция прошла в офисе штаба претендента в президенты Виктора Бабарико.
Онлайн-трансляцию проводило «Радыё Свабода».