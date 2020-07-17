Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова провели совместную пресс-конференцию 10 17.07.2020, 14:46

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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Кандидат в президенты и представители штабов Цепкало и Бабарико ответили на вопросы журналистов.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская и представители штабов Валерия Цепкало и Виктора Бабарико - Вероника Цепкало и Мария Колесникова - провели сегодня в Минске совместную пресс-конференцию, где ответили на вопросы журналистов. Конференция прошла в офисе штаба претендента в президенты Виктора Бабарико.

Онлайн-трансляцию проводило «Радыё Свабода».