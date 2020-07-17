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Stern: Дальний Восток России кипит

  • 17.07.2020, 14:48
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Stern: Дальний Восток России кипит
АРХИВНОЕ ФОТО REUTERS

Люди кричат о своем гневе.

"Пятый день подряд люди в Хабаровске выходят на улицы. Они требуют освобождения своего губернатора. Их гнев направлен на Владимира Путина. Теперь власти пытаются положить конец протестам хитрыми методами", - пишет немецкий журнал Stern (перевод - inopressa.ru).

"Люди дальневосточного региона верят в невиновность Фургала. Они убеждены, что его хотят убрать с пути, потому что Владимир Путин начал мстить ему лично", - передает журналистка Эллен Ивитс.

"В то время как в Хабаровске люди кричат о своем гневе, государственное телевидение молчит. Для главных каналов страны протестов просто не существует. Ни в новостях, ни на многочисленных политических ток-шоу события в Хабаровске не упоминаются".

"Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев предпочитает два часа разглагольствовать о катастрофической ситуации в США, а затем еще два часа изливать свой яд на Украину", - отмечает издание.


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