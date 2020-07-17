Участник событий 1991-го: Массовые протесты и всеобщая забастовка могут и сейчас все решить 1 17.07.2020, 15:06

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Власть увидит и услышит только протесты.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал мнение чиателя, бывшего участником событий, которые привели к переменам в 1991-м.

«Хорошо помню события, которые происходили 30 лет назад, - пишет читатель. - Осенью 1991 года все крупные заводы бастовали, люди, перекрыв проспекты, шли на площадь Ленина к дому правительства с лозунгами и конкретными требованиями.

Это не только исторический факт, но и пример для действий. Только так власть увидит и услышит протесты! Массовые протесты и всеобщая забастовка могут сейчас что-то решить.

Главные требования: снятие с выборов Саши 3%, освобождение политзаключенных, замена избирательных комиссий на местах, прозрачные выборы с восстановлением в качестве кандидатов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Так и только так!»

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