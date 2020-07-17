Восстание элит Иван Чумаков, «Эхо Москвы»

17.07.2020, 15:21

Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

Складывается впечатление, что главные противники правителя работают в его собственной администрации.

Самые опасные предатели в государстве всегда обитали рядом с «троном короля». Поэтому, оценивая влияние протестов в Хабаровском крае на внутриполитическую ситуацию в стране, важно понимать, происходящие события могут сильнейшим образом изменить весь политический расклад в России.

Последние дни политический telegram прокремлевского толка всеми силами пытается убедить общественность в том, что протесты в Хабаровском крае, впрочем как и задержание губернатора Фургала, — очередная глубоко законсперированная и сложная политическая многоходовка администрации президента России.

Именно в такие моменты, мне хочется воскликнуть: «НЕ ВЕРЮ и НИКОГДА НЕ ПОВЕРЮ».

Ведь, если взглянуть на ситуацию исключительно в ключе межэлитного взаимодействия, то невооружённым взглядом видно, ситуация с задержанием губернатора Фургала и последовавшие протесты в регионе создают очень опасный лично для Владимира Путина прецедент.

Если вы вспомните большинство задержаний крупных российских госчиновников, их объединяет одно, отсутствие какого-либо сопротивления.

Сегодня же, мы наблюдаем, как жители и элиты Хабаровского края, возможно сами того непонимая, добивают и без того пошатнувшийся авторитет Владимира Путина в среде российского чиновничества.

Чем же это опасно?

А вы просто представьте, что теперь любой проворовавшийся российский чиновник, обладающий небольшой суммой наличных денежных средств и необходимым организационным ресурсом, сможет не просто политизировать своё задержание, но и противопоставить себя воли президента Путина.

Скажу откровенно, порой у меня складывается впечатление, что главные противники президента Путина работают в его собственной администрации.

Иван Чумаков, «Эхо Москвы»