В шести крупнейших банках Беларуси назначили представителей государства 20 17.07.2020, 15:31

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Вышло постановление Совмина.

Совет министров и Национальный банк Беларуси приняли постановление №419/15, которым назначили представителей государства в шести крупнейших банках, сообщает onliner.by.

В каких банках назначили представителей и с чем это связано?

Совмин и Нацбанк приняли постановление в соответствии с указом Лукашенко от 19 февраля 2008 г. №100 «О некоторых вопросах владельческого надзора».

Этот указ предполагает право (но не обязанность) назначать представителей государства в тех организациях и на тех предприятиях, где есть доля государства. Причем неважно, большая это доля или нет.

Например, из всех банков с долей госсобственности у «Белгазпромбанка» она самая маленькая — 0,097%. Но даже такой процент позволил назначить представителя — министра энергетики. Напомним, 15 июня в банке ввели временную администрацию, во главе которой находится Надежда Ермакова.

98,76% «Беларусбанка» принадлежит государству. Его представителями здесь будут замминистра финансов Владислав Татаринович и замминистра экономики Дмитрий Ярошевич.

91,3% акций «Белагропромбанка» являются государственными. Здесь представителями государства стали министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, глава Минфина Юрий Селиверстов и заместитель министра экономики Анджелика Никитина.

86,29% «Белинвестбанка» принадлежит государству. Сюда назначили представителем замминистра финансов Андрея Белковца и председателя Госкомимущества Дмитрия Матусевича.

15,55% акций «Технобанка» тоже в госсобственности. Поэтому здесь представитель — первый замминистра экономики Юрий Чеботарь.

6,31% акций «Приорбанка» также принадлежат Беларуси. Поэтому здесь государственным представителем будет председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич.

Главный вопрос, который всех волнует, почему потребовалось назначать новых представителей государства?