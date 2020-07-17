Генсек НАТО: Мы ответим на пропаганду России и Китая 17.07.2020, 15:44

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Йенс Столтенберг

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Кремль и Пекин использовали пандемию для дезинформации.

Россия и Китай использовали пандемию коронавируса для распространения ложной информации, в том числе о странах НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais.

"Одна из проблем пандемии заключается в том, что мы видели, как государства и негосударственные субъекты пытаются использовать эту ситуацию для распространения пропаганды, отчасти для разделения союзников и отчасти для подрыва доверия к нашим демократическим институтам. Мы видели, как Китай и Россия указали, что вирус был создан союзными странами. Киберпространство и социальные сети также использовались для распространения ложных обвинений", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что НАТО ответил на пропаганду предоставлением фактов. "НАТО может многое сделать, но в итоге самым мощным оружием против дезинформации является свободная и независимая пресса", - сказал генсек.

По его словам, помимо дезинформации, в НАТО также наблюдают увеличение военного присутствия в Ливии, хотя и не связывают это с Covid-19.

"Конечно, в то время как остальной мир был очень сосредоточен на этом, Россия увеличила свое присутствие в Ливии, поддерживая Халифу Хафтара (генерала, который борется против правительства национального единства), подрывая усилия по достижению мира", - сказал Столтенберг.