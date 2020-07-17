Ученые нашли белку юрского периода 9 17.07.2020, 16:04

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Фото: Zhao Chuang

Материалом для описания нового вида животных послужил единственный найденный верхний коренной зуб.

Исследователи из России и Германии, изучающие позвоночных начала мелового периода из полярного местонахождения Тээтэ на юго-западе Якутии описали новый вид млекопитающих. Он получил название Cryoharamia tarda (на снимке вверху — реконструкция внешнего вида животного), пишет «Новое время».

Животное, которое относится к мезозойской группе Euharamiyida, — это небольшой травоядный зверек, который напоминает грызунов.

Многие из животных этой группы, судя по найденным отпечаткам скелетов и контуров тела, имели летательную перепонку и умели планировать с дерева на дерево.

Название «криохарамийя» (от греческого κρύος — холод) отражает самое северное местообитания представителей этой группы. Состав фауны позвоночных (включающей в себя разнообразных динозавров) из Тээтэ указывает на умеренный климат со среднегодовой температурой выше нуля, но ниже 14 градусов. Это существенно отличается от значительно более теплых и мягких климатических условий, в которых, предположительно, существовали другие известные Euharamiyida.

Кроме того, Cryoharamia является самым поздним известным представителем своей группы — видимо, одним из последних (отсюда видовое название, на латыни tarda — поздняя). Это подтверждает ранее выдвинутую гипотезу о том, что благодаря местным условиям и расположению территория Сибири в раннемеловую эпоху оказалась убежищем для последних представителей многих древних групп позвоночных, которые в виде реликтов смогли пережить здесь рубеж юрского и мелового периодов.