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Истории новый лист

1
  • 17.07.2020, 16:26
  • 6,670
Истории новый лист

Прокопьев снял обращение, но так думает не только он.

Читатель Telegram-канала «Баста!» написал стихотворение после просмотра обращения ресторатора Вадима Прокопьева к Саше 3%.

Прокопьев снял обращение.
Но так думает не только он.
Это - народное мнение.
Смотри, Саша, смотри, ОМОН!

Смотри, генерал, офицеры,
Смотри, исполкомы и ЦИК,
Судья, взгляни, лицемерный!
И просто народный мужик!

Давай, посмотри, прокурор,
Продажный, услышь, журналист,
Пока это не приговор,
Истории новый лист.

Там факты, давно известные,
Но стоит напомнить всем!
Мы пишем историю местную,
Я-мы 97.

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