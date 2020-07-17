Истории новый лист 1 17.07.2020, 16:26

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Прокопьев снял обращение, но так думает не только он.

Читатель Telegram-канала «Баста!» написал стихотворение после просмотра обращения ресторатора Вадима Прокопьева к Саше 3%.

Прокопьев снял обращение.Но так думает не только он.Это - народное мнение. Смотри, Саша, смотри, ОМОН!

Смотри, генерал, офицеры,Смотри, исполкомы и ЦИК,Судья, взгляни, лицемерный! И просто народный мужик!

Давай, посмотри, прокурор,Продажный, услышь, журналист, Пока это не приговор, Истории новый лист.

Там факты, давно известные,Но стоит напомнить всем!Мы пишем историю местную,Я-мы 97.

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