The Economist: Арабские государства не могут сбалансировать свои бюджеты из-за дешевой нефти 17.07.2020, 16:43

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Кризис - это возможность выйти за рамки углеводородного сырья.

Среди полевых командиров и бандитов, когда оспа распространялась вокруг него, Джордж Бернард Рейнольдс искал нефть в песках Персии (теперь Иран). Британский геолог потратил семь лет на поиски черного золота, но почти ничего не нашел. Наконец его финансисты сказали, что хватит: пришло время уволить персонал, разобрать оборудование и вернуться домой. Вместо этого Рейнольдс продолжал бурить. И рано утром 26 мая 1908 года он увидел, как из-под земли ударил фонтан нефти. Это была первая крупная нефтяная находка на Ближнем Востоке, но, конечно, не последняя. Нефть скоро трансформирует экономику региона, обогатит его правящие семьи и привлечет больше иностранного влияния, сообщает The Economist, пишет «Зеркало недели».

Спустя столетие грядет еще одно большое изменение, поскольку страны во всем мире используют более чистые источники энергии. До пикового спроса на нефть, возможно, еще много лет, но COVID-19 дал Ближнему Востоку и Северной Африке почувствовать вкус будущего. Цены на нефть резко упали, поскольку страны объявили ограничительные меры. Ожидается, что в этом году экспортеры энергоносителей региона получат примерно вдвое меньше доходов от нефти, чем в 2019 году. МВФ считает, что их экономика сократится на 7,3%. Даже когда вирус отступит, избыток предложения, вероятно, приведет к снижению цен. Столкнувшись с бюджетами, которые больше не складываются с высоких цен на нефть, арабские государства должны адаптироваться.

Проблема, с которой они сталкиваются, огромна. Возьмем Алжир, для которого необходимо, чтобы цена на нефть составляла более 100 долларов за баррель, чтобы бюджет ее правительства был сбалансирован. Цена на нефть марки Brent - чуть более 40 долларов. Поэтому в мае правительство Алжира заявило, что сократит свой бюджет вдвое. В Ираке, крупном экспортере нефти, ситуация не лучше. Даже стабильные производители, такие как Оман и Кувейт, живут не по средствам. Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, уже несколько месяцев сжигает свои денежные запасы. Деньги, которые должны были сгладить переход королевства к менее нефтезависимой экономике, теперь поддерживают старое нефтяное государство.

Эффекты будут ощущаться по всему региону. Египет экспортирует мало нефти, но более 2,5 млн. Его граждане работают в богатых нефтью странах. Денежные переводы от которых составляют 9% от ВВП Египта. Когда доходы от нефти упадут, а некоторые из этих рабочих мест исчезнут, пострадает и Египет. То же самое относится к Иордании, Ливану и палестинским территориям, которые долгое время полагались на Персидский залив для поглощения своих безработных. Эти страны также рассчитывают на производителей нефти в качестве потребителей. Около трети экспорта из Иордании и Ливана направляется в богатые нефтью государства, которые в ответ присылают богатых туристов. На кувейтцев, саудитов и эмиратцев припадает около трети туристических расходов в Ливане.

Хорошей новостью является то, что многие арабские страны планируют уменьшить зависимость своей экономики от нефти. Программы реформ с такими модными названиями, как "Видение 2030", направлены на то, чтобы дать волю частному сектору, трудоустроить больше женщин, сократить субсидии и инвестировать в не нефтяные отрасли. Плохая новость заключается в том, что эти государства движутся слишком медленно. Некоторые сократили свою раздутую бюрократию и сократили субсидии. Саудовская Аравия недавно утроила свой налог на добавленную стоимость. Но государственный сектор по-прежнему является основным работодателем в регионе. Несмотря на разговоры о диверсификации, экономики стран Персидского залива продолжают вращаться вокруг нефти. Теперь арабские лидеры говорят о волне приватизации, чтобы принести новые доходы. Чего же они ждали?

Отчасти ответ заключается в том, что эти реформы будут болезненными и тяжелыми для внедрения в плохие времена. Но сегодняшний кризис также дает возможность построить динамичную, устойчивую экономику и представительные правительства. Управленцы больше не могут позволить себе покупать лояльность с бездействующими работами в государственном секторе и бесплатными услугами. Планы, выдвинутые такими лидерами, как Мухаммед бен Салман из Саудовской Аравии, разрушают общественный договор. Саудовцы удивляются, почему он не продает свою яхту за 550 миллионов долларов вместо повышения налогов. Гнев растет по всему региону. В течение прошлого столетия арабами управляли жестокие лидеры, которые копили богатство своей страны. Теперь эти лидеры просят своих людей пойти на жертвы и мало что могут сказать по этому поводу. Это сценарий для продолжения беспорядков и жестокого подавления. Если арабские правители хотят, чтобы граждане платили за них, они должны начать зарабатывать их одобрение.

Ранее сообщалось, что запасы нефти растут, спрос под угрозой из-за пандемии COVID-19. Спрос на нефть сократился, несмотря на рост потребления в Китае и Индии.

Напомним, рейтинговой агентство Fitch спрогнозировало среднюю цену нефти в 2020 году на уровне $ 35 за баррель. Это является самой низкой ценой с 2018 года. Агентство допускает, что в 2021 году нефть подорожает до $ 45 за баррель и до $ 53 в 2022 году.