Libération: Гнев на улицах Минска 1 17.07.2020, 17:42

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Ведущее французское издание написало о протестах в белорусской столице.

Исключение двух кандидатов из президентской гонки в Беларуси вызвало волну возмущения и арестов в белорусской столице. Оппозиция мобилизует силы, чтобы потребовать справедливого голосования, пишет ведущее французское издание Libération (перевод — inosmi.ru).

ЦИК решил, что Виктор Бабарико и Валерий Цепкало не будут участвовать в президентской гонке. Оба кандидата пользуются широкой народной поддержкой (ей невозможно дать точную оценку из-за отсутствия в стране независимых социологических институтов), и их рассматривали как весомых соперников Лукашенко, который управляет страной на протяжение вот уже четверти века.

18 июня Бабарико, бывший руководитель белорусского филиала Газпромбанка, собирался подать кандидатские документы, но по пути его задержали по обвинению в отмывании денег и участии в преступной группе. Из-за этого комиссия отказала ему в регистрации. Замдиректора правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович отмечает, что эти обвинения не были выдвинуты в рамках следствия. Решение было принято исключительно на основе пришедшего в ЦИК письма.

Второго ключевого кандидата от оппозиции Валерия Цепкало тоже сняли с гонки по сомнительным причинам. В ЦИК заявили, что этот бывший белорусский посол в США не представил необходимые 100 000 подписей. Валентин Стефанович скептически относится к этому заявлению и отмечает отсутствие прозрачной процедуры подсчета подписей.

Гнев на улицах

Решение ЦИК разозлило часть белорусов. С вечера вторника в соцсетях появлялись все новые призывы на демонстрации. На улицы Минска вышли сотни протестующих.

В среду утром у здания в белорусской столице выстроилась длинная очередь: десятки человек пришли, чтобы подать жалобу на ЦИК и потребовать утверждения кандидатуры Бабарико. Хотя решение вывело из борьбы двух ключевых кандидатов, борьба еще не окончена.