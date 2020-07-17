закрыть
17 июля 2020, пятница, 18:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бывший студент, который бросил яйцом в Януковича, получил топ-должность в Украине

1
  • 17.07.2020, 18:16
  • 1,276
Бывший студент, который бросил яйцом в Януковича, получил топ-должность в Украине
Фото: «Укрзализныця»

Дмитрий Романюк стал известен во время предвыборной президентской кампании 2004 года в Украине.

Управления «Укрзализныци», которое отвечает за отношения с органами государственной власти Украины, возглавил Дмитрий Романюк. Об этом apostrophe.ua сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

"Вертикаль управления взаимоотношениями с органами государственной власти - непростая. Укрзализныця на пути структурной трансформации и подготовки к новому конкурентному рынку. Сейчас как никогда нуждается в усилении взаимодействия по линии "железнодорожный бизнес-государство". Профессиональная координация работы на этом направлении будет способствовать развитию компании и поддержке важных для нас законодательных инициатив", - отметил Юрик.

Дмитрий Романюк стал известен после того, как во время предвыборной президентской кампании 2004 года бросил яйцом в Виктора Януковича, премьер-министра и кандидата в президенты Украины.

Романюк - кандидат экономических наук, имеет два высших образования.

С октября 2019 по настоящее время занимал должность заместителя председателя Ивано-Франковской ОГА, до этого работал в частных структурах, а также в Офисе привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest.


популярное за неделю

Мнение

Тараканьи бега на финише
Тараканьи бега на финише Ирина Халип
Вадим Прокопьев - Лукашенко: Ты знаешь свой крохотный рейтинг
Вадим Прокопьев - Лукашенко: Ты знаешь свой крохотный рейтинг
«Гарант» устал и его ресурсы усыхают
«Гарант» устал и его ресурсы усыхают Лилия Шевцова
Мы сами построим свою Беларусь
Мы сами построим свою Беларусь Дмитрий Савич