Бывший студент, который бросил яйцом в Януковича, получил топ-должность в Украине 1 17.07.2020, 18:16

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Фото: «Укрзализныця»

Дмитрий Романюк стал известен во время предвыборной президентской кампании 2004 года в Украине.

Управления «Укрзализныци», которое отвечает за отношения с органами государственной власти Украины, возглавил Дмитрий Романюк. Об этом apostrophe.ua сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

"Вертикаль управления взаимоотношениями с органами государственной власти - непростая. Укрзализныця на пути структурной трансформации и подготовки к новому конкурентному рынку. Сейчас как никогда нуждается в усилении взаимодействия по линии "железнодорожный бизнес-государство". Профессиональная координация работы на этом направлении будет способствовать развитию компании и поддержке важных для нас законодательных инициатив", - отметил Юрик.

Дмитрий Романюк стал известен после того, как во время предвыборной президентской кампании 2004 года бросил яйцом в Виктора Януковича, премьер-министра и кандидата в президенты Украины.

Романюк - кандидат экономических наук, имеет два высших образования.

С октября 2019 по настоящее время занимал должность заместителя председателя Ивано-Франковской ОГА, до этого работал в частных структурах, а также в Офисе привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest.