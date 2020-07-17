В Вильнюсе прошла акция солидарности с белорусами 17.07.2020, 18:28

В правительство Литвы передали обращение, адресованное премьер-министру Саулюсу Сквернялису.

У здания правительства Литвы прошла акция солидарности «За демократическую Беларусь», сообщает корреспондент Charter97.org в Вильнюсе. Жители литовской столицы вышли к правительству, чтобы поддержать белорусов в их стремлении к переменам, свободному и демократическому государству.

Участники акции принесли к зданию правительства портреты политических заключенных.

«14 июля двух основных альтернативных кандидатов не зарегистрировали. После этого много людей вышли на улицы Минска и других городов. Это отлично, что сегодня мы пришли поддержать этих людей и показать, что мы неравнодушны, солидарны. Конечно, наша акция в Вильнюсе скорее символическая, но мы также передадим резолюцию, подписанную белорусами Литвы, премьер-министру Саулюсу Сквернялису», — сказала одна из организаторов акции Виктория Андрукович.

После акции в правительство Литвы было передано обращение, подписанное белорусами, живущими в Литве. Обращение адресовано премьер-министру страны Саулюсу Сквернялису.

«Нам срочно нужна международная поддержка и принципиальная позиция в отношении массовых нарушений прав человека в Беларуси. Лукашенко, незаконно занимающий пост главы государства в Беларуси, возобновил репрессии против нации. Узурпатор применяет насилие против его оппонентов, заключая их в тюрьму или возбуждая поддельные уголовные дела. Все это происходит в преддверии так называемых выборов, которые давно стали жалкой имитацией в Беларуси», — говорится в письме.

В письме белорусская община просит Литву возглавить на уровне ЕС возобновление санкций против белорусских чиновников, ответственных за репрессии и преследования мирных граждан.

В обращении белорусы Литвы также призывают главу правительства потребовать немедленного освобождения из тюрьмы всех лиц, задержанных по политическим мотивам, требовать прекращения применения силы против мирных граждан во время акций протеста. Белорусы Литвы также просят премьер-министра прекратить политическую поддержку режима и прекратить контакты на высоком уровне и приостановить любую финансовую помощь государственным учреждениям Беларуси.