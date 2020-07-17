Ученые установили возраст Вселенной 17.07.2020, 18:32

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Эксперты провели исследование, получив новые факты.

Ученые провели исследование, получив в свое распоряжение новые факты, направленное на изучение зарождения мира. Им удалось установить возраст Вселенной, который соответствует прежним данным, пишет lenta.ua.

Международная научная группа из Университета Стоуни-Брук провела работу в пустыне Атакама на севере Чили. Применяя радиокомплекс телескопов специалисты воссоздали изображение "первого света", получившегося наиболее точным. Речь идёт об остаточном свечении, появившемся всего через 380 тысяч лет после Большого взрыва. Именно это событие, во время которого вступили во взаимодействие электроны и соединения протонов, и стало моментом рождения макрокосмоса. Благодаря новым свидетельствам, полученным усилиями группы Нилима Сегал, удалось увидеть наиболее точные снимки Вселенной в младенчестве. Их очистили от пространственных и временных изменений, что в свою очередь позволило установить точный возраст комического пространства.

По заявлению ученых, Вселенная зародилась 13,8 миллиардов лет назад. Это соответствует тем цифрам, что уже сообщались ранее. Еще в 2009 году спутник Европейского космического агентства (ЕКА) смог собрать необходимые данные, благодаря которым и высчитали этот срок. Точность же нового свидетельства уже проверена и подтверждена сотрудниками научно-исследовательского Флэтайрон института и Принстонского университета.