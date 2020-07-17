Саша Таракан обновил состав Совбеза

Саша Таракан обновил состав Совбеза2
- 17.07.2020, 18:55
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Диктатор подписал сегодня указ.
Лукашенко обновил состав Совета безопасности. 17 июля он подписал указ № 271, сообщает tut.by.
В состав Совбеза включены:
- председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель;
- министр обороны Виктор Хренин;
- председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус;
- начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Александр Вольфович.
Из состава исключены:
- бывший госсекретарь Совбеза, а теперь генсек ОДКБ Станислав Зась;
- экс-глава КГК Леонид Анфимов;
- бывший премьер-министр Сергей Румас.
Должности Романа Головченко и Андрея Равкова изложены в новой редакции — премьер-министр и государственный секретарь Совета безопасности соответственно.
Всего в состав совета входит 20 человек — Лукашенко, премьер, спикеры двух палат «парламента», главы силовых ведомств, помощник правителя по национальной безопасности Виктор Лукашенко и др.