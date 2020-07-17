Саша Таракан обновил состав Совбеза 2 17.07.2020, 18:55

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Источник: Kova Bata

Диктатор подписал сегодня указ.

Лукашенко обновил состав Совета безопасности. 17 июля он подписал указ № 271, сообщает tut.by.

В состав Совбеза включены:

- председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель;

- министр обороны Виктор Хренин;

- председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус;

- начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Александр Вольфович.

Из состава исключены:

- бывший госсекретарь Совбеза, а теперь генсек ОДКБ Станислав Зась;

- экс-глава КГК Леонид Анфимов;

- бывший премьер-министр Сергей Румас.

Должности Романа Головченко и Андрея Равкова изложены в новой редакции — премьер-министр и государственный секретарь Совета безопасности соответственно.

Всего в состав совета входит 20 человек — Лукашенко, премьер, спикеры двух палат «парламента», главы силовых ведомств, помощник правителя по национальной безопасности Виктор Лукашенко и др.