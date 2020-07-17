Россияне вынесли со вкладов в банках еще 104 миллиарда рублей 17.07.2020, 18:59

С начала года отток приближается к 600 миллиардам российских рублей.

Россияне продолжают избавляться от вкладов в банках на фоне снижения ставок, которые ушли ниже 5% и обновляют исторические минимумы, пишет finanz.ru.

По итогам июня депозиты физлиц в банковской системе сократились еще на 104 миллиарда рублей, сообщил ЦБ РФ в пятницу. На 1 июля их объем составлял 22,284 трлн рублей.

Реальный отток, впрочем, мог быть еще выше: цифра ЦБ учитывает как рублевые, так и валютные вклады. При этом последние в пересчете по курсу должны были увеличиться из-за ослабления рубля: за прошлый месяц доллар вырос с 69,92 до 71,28 рубля, а евро - с 77,9 до 80 рублей.

С начала года из банковской системы утекло 594 миллиарда рублей депозитов физлиц, следует из статистики центробанка. Больше половины этой суммы обеспечил отток валютных вкладов - рекордный за все время доступных данных регулятора (7,5 млрд долларов за январь-май).

В целом средства населения в банках увеличиваются, но это происходит за счет остатков текущих счетов: их объем в июне взлетел на 709 млрд рублей.

Впрочем, больше трети этой суммы - не реальный приток новых клиентских денег, а вливания со стороны государства, отмечает ЦБ. В июне на счета физлиц поступило 290 млрд рублей в виде выплат на поддержку семей с детьми. Еще на 68 млрд рублей пополнились счета эксроу, общий объем которых достиг 420 млрд рублей, или 1,3% средств физлиц в банках.

Розничные клиенты не стремятся открывать вклады и избавляются от депозитов, срок которых истекает, предпочитая уходить в кэш или оставлять деньги на текущих и карточных счетах, по мере того как ставки в банковской системе пробивают «дно» за «дном».

На первую декаду июля, по данным ЦБ, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ упала до 4,63%. В конце июня это было 4.8%, в средине мая - 5,5%, в декабре 6,13%.

Сбербанк в начале июля объявил, что снижает ставки по вкладам в рублях в среднем на 0,8 процентных пункта. Вклад «Сохраняй» теперь доступен по максимальной ставке в 3,86%, ранее банк предлагал его со ставкой до 4,5%. Максимальная ставка по вкладу «Пополняй» опустилась на 0,83 п.п., до 3,32%.

Банки режут доходность депозитов вслед за ключевой ставкой ЦБ, которая на июньском заседании была снижена сразу на 1 процентный пункт, или рекордную за 5 лет величину, до 4,5% годовых. Nordea прогнозирует дальнейшее снижение ставки центробанка до 4,25% к концу года, Сбербанк CIB - до 4%, Альфа-банк - до 3,75%, Bank of America - до 3,5%.

С большой вероятностью уже в этом году реальная доходность вкладов станет отрицательной, то есть окажется ниже инфляции, предупреждает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

ЦБ годами поддерживал ключевую ставку на несколько процентных пунктов выше уровня инфляции. Но теперь, очевидно, Эльвиру Набиуллину «дожали», говорит Разуваев: «Проблемы экономики будут решаться за счет граждан, доверяющих свои деньги банкам. Интересы предприятий и одной части населения (заемщиков) оказались старше интересов другой».

Одновременно в России рекордно увеличивается наличная денежная масса. С начала марта Центральный банк выпустил в обращение 1,9 трлн рублей, хотя обычно в эти месяцы выпускается около 0,3 трлн. Для сравнения, это порядка 20% всей наличности или 8% вкладов населения на тот момент.

При этом даже спустя четыре месяца наличность все еще не начала возвращаться в хранилище регулятора. В кризис декабря 2014 года наличность тоже резко выросла, но в два раза меньше, и вернулась обратно в течение месяца, напоминают аналитики ЦМИ Сбербанка.

Маловероятно, что весь «кэш» оказался у физлиц, считают они. Во-первых, это слишком большая для населения сумма - по 35 тысяч рублей на каждого жителя страны. Во-вторых, наличные, как показывает статистика снимались через кассы банков, а не банкоматы, которыми в основном пользуются розничные клиенты.