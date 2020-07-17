«Мы все должны сделать вклад в общее дело – и дома, и на улице, и на работе» 17.07.2020, 19:04

иллюстрационное Фото: bel.biz

Белорусы уже не на кухнях обсуждают события в стране и борьбу за честные выборы.

- Вчера у нас было общее собрание ЖСК, были почти все жильцы, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель из Минска. - У нас дом очень организованный, соседи между собой дружит и общаются. Так сложилось что дом строился с проблемами, и это нас всех объединило.

На собрании обсуждали общие вопросы недолго, а потом как-то незаметно пошло обсуждение того, как мы будем действовать в ближайшее время. Многие из наших участвовали и в цепях солидарности, и в последних протестах. Тогда мы встречались на Немиге.

Никто, конечно, не голосовал сейчас ни за что, это же не тема нашего дома, но никто не сказал ничего против того, что мы обязаны поддерживать протесты в дальнейшем. Особенно после выборов, потому что никто не сомневается, что «таракан» снова будет жульничать и выставлять всех идиотами.

Больше этого не допустим. Мы все должны сделать свой вклад в общее дело – и дома, и на улице, и на рабочих местах.

В нашем доме есть несколько работников милиции, и они не отмалчивались, не переубеждали, они поддерживали общие цели. Они же тоже тут живут. Один сказал, что если надо будет, то и форму снимет, не пойдёт против друзей и соседей.