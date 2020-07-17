Видеообращение Вадима Прокопьева к Лукашенко за 20 часов набрало 500 тысяч просмотров 19 17.07.2020, 19:26

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фото: realt.onliner.by

Мысли, высказанные бизнесменом, оказались очень близки белорусам.

Известный белорусский ресторатор Вадим Прокопьев обратился к «Саше 3%»:

- Сейчас ты знаешь расклад. Ты знаешь о своем крохотном рейтинге. Поэтому и зассал, засуетился, заистерил. Твое окружение это чувствует, чувствует, что ты голый.

Боишься предательства? Умница. Они тебе служат за страх, а не за совесть. Они видят реальность в окошко своих «мерседесов». А в реальности ты проиграл. Ты проиграл по любому…

Отметим, по состоянию на 20:44, видеообращение бизнесмена набрало на Youtube 514 353 просмотра. Оно широко обсуждается в соцсетях и Интернете.

Вот как отреагировали на видео читатели сайта Charter97.org:

- Молодец. Сильно!

- Я бы назвал это Манифестом белорусского народа!

- Сколько женщин Беларуси сегодня влюбились в вас, Вадим.

- Звучит мощно, как приговор!

- В точку! Супер! Диктатора и его пособников - к ответу.