Видеообращение Вадима Прокопьева к Лукашенко за 20 часов набрало 500 тысяч просмотров

Видеообращение Вадима Прокопьева к Лукашенко за 20 часов набрало 500 тысяч просмотров19
- 17.07.2020, 19:26
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Мысли, высказанные бизнесменом, оказались очень близки белорусам.
Известный белорусский ресторатор Вадим Прокопьев обратился к «Саше 3%»:
- Сейчас ты знаешь расклад. Ты знаешь о своем крохотном рейтинге. Поэтому и зассал, засуетился, заистерил. Твое окружение это чувствует, чувствует, что ты голый.
Боишься предательства? Умница. Они тебе служат за страх, а не за совесть. Они видят реальность в окошко своих «мерседесов». А в реальности ты проиграл. Ты проиграл по любому…
Отметим, по состоянию на 20:44, видеообращение бизнесмена набрало на Youtube 514 353 просмотра. Оно широко обсуждается в соцсетях и Интернете.
Вот как отреагировали на видео читатели сайта Charter97.org:
- Молодец. Сильно!
- Я бы назвал это Манифестом белорусского народа!
- Сколько женщин Беларуси сегодня влюбились в вас, Вадим.
- Звучит мощно, как приговор!
- В точку! Супер! Диктатора и его пособников - к ответу.