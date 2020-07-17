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В авангарде мирного сопротивления

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  • Зарема Сеитаблаева
  • 17.07.2020, 19:39
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В авангарде мирного сопротивления

Крымскотатарский народ поставил на свою сторону все мировое сообщество.

Седьмой год российские флаги развиваются над просторами прекрасного Крымского полуострова. Седьмой год мировое сообщество и Украина призывают Россию выполнить принятые в отношении Крыма международные резолюции и документы. Седьмой год крымские татары продолжают свое мирное сопротивление в Крыму.

Крымскотатарское национальное движение не отходит от выбранной концепции мирного сопротивления и этим поставило в тупик российских силовиков, ожидавших (по своему незнанию крымской специфики) такое же сопротивление от коренного народа Крыма, как это происходит на Северном Кавказе. И этим же крымскотатарский народ поставил на свою сторону все мировое сообщество, которое видит в крымских татарах цивилизованного партнера.

Поэтому, когда недавно в Крыму прошли очередные аресты «мусульман-террористов», то это никоим образом не ввело в заблуждение мировое сообщество, которое уже прекрасно понимает тактику российских силовиков и не позволяет уже манипулировать собой. За семь лет в Крыму не было терактов, так о каком терроризме и террористах может идти речь? Пора уже и российским силовикам понять, что мирная доктрина сопротивления крымских татар не приемлет ни терроризма, ни других силовых проявлений в Крыму.

Крымскотатарский народ в силу своей мудрости прекрасно понимает, что в современном мире мирное сопротивление гораздо эффективнее вооруженного. И эта тактика оправдывает себя. Сегодня крымские татары, посещая любые страны, чувствуют уважение и симпатии к себе, в отличие от представителей российской власти в Крыму, которые стали мировыми изгоями.

Тактика российских силовиков на запугивание несогласных, на выдавливание их из Крыма, на манкуртизацию не приводит к ожидаемым ими результатам: крымские татары остаются в своем подавляющем большинстве главной проукраинской силой в Крыму.

Конечно же, на полуострове есть и другие проукраинские силы – и среди местных украинцев, и среди других национальностей, но они несоизмеримо слабее в силу многих объективных причин. К примеру, иметь проукраинскую позицию в крымскотатарской среде – это нормально, общепринято. Но если вы находитесь вне крымскотатарской среды, то иметь открытую проукраинскую позицию очень опасно. Тут же сдадут и начнутся серьезные проблемы. Все мы знаем, как силовики расправились с «Украинским культурным центром», вынудив часть активистов выехать на материковую Украину, а другую – уйти в подполье…

Недавние аресты в Крыму вызвали новый всплеск мирного сопротивления. Все арестованные обвинены в причастности к деятельности религиозно-политической организации «Хизб ут-Тахрир», которая в 2003 году была признана в России террористической. При этом известно, что организация свободно действует в Украине и многих других странах. Число таких арестованных в Крыму составляет уже почти 80 человек. Многие из них уже осуждены на длительные сроки.

В этот раз к судам вышло беспрецедентное количество людей – сотни! И знаю, что готовы выйти уже и тысячи! Причем, поддержку арестованным уже выражают не только крымские татары, но и представители других национальностей, оппозиционные активисты. Например, поддержать обвиняемых к суду пришел крымский активист Сергей Акимов со своими единомышленниками. Получается, что в Крыму проглядывается объединение разных очагов мирного сопротивления именно вокруг крымских татар!

Ветераны крымскотатарского национального движения возле здания российского правительства Крыма

Но даже не это меня впечатлило больше всего, а реакция ветеранов крымскотатарского национального движения. Они смело вышли к зданию российского правительства Крыма и потребовали, чтобы российский глава Крыма Сергей Аксенов лично извинился перед крымскотатарским народом за свои обвинения, озвученные им на своей страничке в соцсети.

Лично мое мнение – Аксенов испугался такой реакции со стороны крымских татар. Он не стал выходить к активистам, а послал к ним руководителя российского госкомитета по национальностям Альберта Кангиева. Надо признать, что Кангиев чувствовал себя очень неудобно, общаясь у здания правительства с ветеранами национального движения. Не было у него вразумительных ответов на их конкретные претензии. Аксенов поставил его в положение между молотом и наковальней.

Именно такая наступательная политика мирного сопротивления и важна. Важно реагировать на каждое заявление против крымских татар. Ситуация с недавними арестами мусульман, крымских татар, показала, что мирное сопротивление в Крыму не только не угасает (как на это надеется Кремль), но растет и крепнет.

За любой, даже самой темной тучей, всегда появляется солнце. Правда на стороне крымских татар.

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер, Крым.Реалии


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