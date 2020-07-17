Найдены рыбы с кожей, которая поглощает 99,95% света 17.07.2020, 19:46

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фото: Популярная механика

Подобная особенность обеспечивает им максимальную маскировку.

Ученые обнаружили 16 видов рыб, кожа которых поглощает 99,95% света. Такие рыбы обитают на больших глубинах, а их необычная способность помогает им отлично маскироваться, сообщает zn.ua.

Доктор Карен Осборн пыталась сделать фотографию одной из таких рыб, но все, что выходило – запечатлеть силуэт существа. Она и ее коллеги попытались выяснить, почему так происходит.

Ученые изучили кожу 18 видов рыб из Мексиканского залива и залива Монтерей в Калифорнии и обнаружили, что практически все существа отражали менее 0,6% света, а 16 видов отражали даже менее 0,5%. Исследователи отмечают, что коэффициент отражения у этих рыб даже выше самых черных бабочек (0,06% -0,5%) и райских птиц (0,05%-0,31%).

У одного из видов рыб пигмент был не только снаружи, но и внутри. Черная кожа была найдена также вокруг желудка рыбы, что позволяет скрыть свет от недавней биолюминесцентной пищи.