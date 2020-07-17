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Белорусы продолжают шуметь

  • 17.07.2020, 20:00
  • 3,778
Белорусы продолжают шуметь

Это сильное слово - Солидарность.

Сегодня в 19:00 белорусы вновь открыли окна, громко стучали кастрюлями, включали музыку. Таким образом белорусы проявляют солидарность со своими арестованными товарищами. Мы своих в беде не бросаем!

Будет нас больше на балконах и в окнах наших квартир – будет больше и на улицах. Тем быстрее мы победим!

Каждый день в 19.00.

Новые фото и видео от участников Флешмоба солидарности из разных городов Беларуси опубликовал телеграм-канал «Баста!».

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