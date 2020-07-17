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Как белорусы громко прогоняют таракана

  • 17.07.2020, 20:12
  • 1,996
Как белорусы громко прогоняют таракана

Флешмоб солидарности продолжается.

- Привет из славного города Жодино, - пишут телеграм-каналу «Баста» читатели. - Жодинцы, присоединяйтесь к ежедневной акции солидарности, которая проходит в 19:00. Мы едины, вместе - непобедимы!

- Сегодня, первый раз за все дни, в 19:00, мы «курили» не одни, с нами было ещё около 10 квартир! Ура! У нас есть соседи! А мы уже, было дело, начали думать о них плохо! - рассказывает житель Бреста.

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