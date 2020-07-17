В регионах России обостряется кризис 17.07.2020, 20:40

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Фото: reuters

Они могут потерять до 2 триллионов российских рублей доходов до конца года.

Пандемия ожидаемо ухудшила финансовое состояние российских регионов. По данным Счетной палаты, объем выпадающих доходов субъектов составит до 2 трлн рублей (27,8 млрд долларов), передает ВВС. Количество регионов с дефицитом бюджета после карантина удвоилось.

По итогам января-мая 2020 года в бюджетах четверти регионов образовался дефицит, пишет Forbes со ссылкой на данные Федерального казначейства. Количество регионов с дефицитным бюджетом по сравнению с аналогичным периодом выросло в два раза - с 11 до 22. Суммарный дефицит у этих регионов вырос в 10 раз до 147 млрд рублей.

"Подавляющее большинство российских регионов уже столкнулось с тяжелыми бюджетными последствиями коронакризиса", - пишут аналитики Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП).

Из-за пандемии и обвала цен на нефть бюджетный кризис в российских регионах может стать худшим за 20 лет - дефициты региональных бюджетов, как ожидается, достигнут максимума с начала 2000-х, прогнозировало агентство Standard&Poor's.

Почему ухудшилась ситуация?

Расходы региональных бюджетов в январе-мае резко выросли - практически на четверть. "Рост расходов был тотальным и затронул практически все регионы", - отмечает ЦМАКП.

Основной прирост расходов пришелся на карантинные месяцы апрель и май - 700 млрд руб. из 1 трлн руб. прироста.

"Наибольший вклад в рост расходов внесли расходы на здравоохранение и образование, в несколько меньшей степени - на социальную политику и национальную экономику", - пишут аналитики.

Расходы на здравоохранение выросли в 2,2 раза и обеспечили треть всего прироста расходов регионов. "Это, прежде всего, расходы на выплаты медперсоналу, оснащение коечного фонда, закупка медицинского оборудования и средств защиты. Отметим, что часть трансфертов, выделенных из федерального бюджета, была направлена на компенсацию данных видов расходов", - говорится в отчете.

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Доходы в целом выросли на 2,1%. Но этот рост объясняется помощью федерального бюджета, отмечает ЦМАКП.

Трансферты из федерального бюджета по итогам первых пяти месяцев выросли на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщала Счетная палата.

Если же рассматривать налоговые и неналоговые доходы регионов без федеральной помощи, то они упали на 8,9%. Поступления по налогу на прибыль снизились на 15,2%, по налогам на совокупный доход - на 12,2%, оценивала зампред Счетной палаты Галина Изотова.

По прогнозу ведомства, по итогам 2020 года выпадающие доходы региональных бюджетов могут составить более 2 трлн рублей.

Кто больше пострадал?

"От кризиса ожидаемо пострадают те субъекты РФ, доходы которых зависят от состояния в сферах предоставления услуг населению", - сказала зампред Счетной палаты Галина Изотова.

"Это в первую очередь курортные регионы - Краснодарский край, Республика Крым [Россия аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году] и Северный Кавказ - и территории крупных городских агломераций - Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Республика Татарстан, Свердловская область. Из-за сокращения численности занятых в рыночных услугах здесь неизбежен спад поступлений НДФЛ", - отметила она.

Более 90% суммарного дефицита в 147 млрд рублей по итогам января-мая приходится на пять регионов:

Москва (84 млрд рублей),

Московская область (25 млрд рублей),

Татарстан (16 млрд рублей),

Свердловская область (7 млрд рублей),

Архангельская область (3 млрд рублей)

Первые четыре региона из этого списка входят в топ-10 по объему доходов. Регионы покрывали дефициты в основном за счет резервов - остатков на счетах, пишет ЦМАКП.

"Максимальный рост расходов был зафиксирован в тех регионах, которые в прямом смысле могли себе это позволить: либо благодаря широким возможностям по покрытию дефицита (за счет накопленных в предыдущие годы остатков на счетах и - что важно на перспективе - легкого доступа к долговому финансированию при невысокой долговой нагрузке), либо благодаря поступлению межбюджетных трансфертов, значительно перекрывших снижение собственных доходов", - указывают аналитики.

Наиболее сложная ситуация будет наблюдаться в регионах с низкими доходами и большим долгом, отмечала Изотова. По ее словам, сокращение доходов может привести к росту числа регионов с высоким уровнем госдолга.

"В ближайшей перспективе с высокой вероятностью продолжится накопление дисбалансов в бюджетах регионов из-за сжатия собственной доходной базы и вынужденного поддержания высокого уровня расходов", - считает ЦМАКП.

"Устойчивость бюджетов субъектов РФ (как в период кризиса, так и на выходе из него) во многом будет определяться тем, как "коронавирусная нагрузка" распределится между федеральным центром и регионами", - резюмируют аналитики.

Что с федеральным бюджетом?

По итогам первых пяти месяцев 2020 года зафиксирован дефицит федерального бюджета в размере 400 млрд рублей. Годом ранее за этот же период был профицит в размере 1,2 трлн рублей, отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Ситуация была бы еще хуже, если бы не деньги от продажи акций Сбербанка - более 1 трлн рублей, которые поступили в казну. Без этой суммы дефицит федерального бюджета за январь-май составил бы 1,5 трлн рублей, пишет Долгин.

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Такой результат объясняется снижением нефтегазовых доходов на 29% (спад на 1 трлн рублей) и ростом расходов на 26% (на 1,7 трлн рублей).

Спад нефтегазовых доходов связан с обвалом цен на нефть и сокращением добычи в результате сделки с ОПЕК+. Цены на сырье упали в связи с тем, что спрос резко обвалился, когда во всем мире были введены ограничения на передвижения граждан из-за пандемии.

Рост расходов федерального бюджета России резко усилился в "карантинные" месяцы - в апреле и мае показатель увеличился на 32% и 49% соответственно.

Что с экономикой?

В мае и июне промышленное производство в России в годовом выражении сократилось на 9,6% и 9,4%, показывают данные Росстата.

Получается, что во втором квартале 2020 года промпроизводство с учетом сезонных и календарных факторов падало третий квартал подряд, и это означает рецессию, пишет "Коммерсант".

Добыча полезных ископаемых сократилась на 14,2%. Такой спад не вызывает удивления в связи с ожидаемым сокращением производства из-за сделки по ограничению добычи сырья с ОПЕК+, отмечает Долгин из ING.

Выпуск в обрабатывающей промышленности снизился на 6,4%. Это небольшое улучшение по сравнению с майским показателем, когда был зафиксирован спад на 7,2% в годовом выражении. По мнению Долгина, поводом для оптимизма может служить существенное восстановление в таких секторах, как производство продовольствия, одежды, автомобилей.

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Позитивные тренды отмечает также минэкономразвития в своем докладе "О динамике промышленного производства. Июль 2020 года", вышедшем в четверг.

"Наиболее существенное улучшение динамики в июне наблюдалось в производстве потребительских товаров, чему способствовало открытие непродовольственной розницы в большинстве регионов", - говорится в отчете.

"Восстановление наблюдается и в других отраслях обрабатывающей промышленности, в большей степени ориентированных на промежуточный и инвестиционный спрос, - деревообработке, производстве основных химических веществ, металлургии, ряде отраслей машиностроения", - отмечает ведомство.

Вместе с тем министерство признает, что рост потребительской активности "в определенной степени связан с отложенным спросом населения, а также значительным объемом социальных выплат, осуществленных в июне".