«Раз уж такие небольшие городки начали подниматься, то Саше точно не поздоровится» 17.07.2020, 21:00

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В Белыничах люди каждый день выстраиваются в цепи солидарности.

В старых добрых Белыничах (Могилёвская область, население около 10 тыс человек) ничего и никогда не происходило, пишет телеграм-канал Nexta Live.

А теперь, как пишут читатели, люди выходят едва ли не каждый день. И с каждым разом их становится больше!

Раз уж такие небольшие городки начали подниматься, то Саше точно не поздоровится.

Дорогие Белыничи, вы очень крутые! Если так пойдёт дальше — обещаем по осени заехать к вам в гости!