«Спит, подложив под голову бутылку с водой» 1 17.07.2020, 21:21

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ФОТА: «НАША НІВА»

Что известно о 40 сутках ареста Павла Северинца.

Сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец находится без перерыва под административным арестом в минском изоляторе временного содержания на переулке Окрестина с 7 июня, передает «Радыё Свабода».

Последний суд над политиком состоялся 8 июля, тогда ему присудили еще 15 суток ареста, всего — не менее 105 суток. Северинца признали политическим заключенным.

Писем от Северинца нет

Жена Павла Северинца Ольга сказала, что передачи для него на Окрестина сейчас принимают, но писем от него нет, и она считает, что ему письма не доходят.

«На последнем суде через скайп Павел успел сказать, что писем не получает. Но это было неделю назад», — упомянула Ольга Северинец.

В пресс-службе Минской городской милиции Ольге Северинец сказали, что не знают о наличии нескольких новых протоколов, якобы составленных на Павла Северинца.

«Я обзвонила несколько районных судов, ничего не говорят», — сказала Ольга Северинец.

Говорил, его хотят судить еще несколько раз

«За время моего ареста дважды бросали в карцер после Павла Северинца», — сказал минчанин, который 16 июля вышел из изолятора временного содержания на Окрестина после административного ареста за участие в акции протеста. Он рассказал, в каких условиях сейчас Северинец.

Сам заключенный с Павлом Северинцем не встретился, но был в камере, где тот сидел между посадками в карцер. О Павле Северинце ему рассказали сокамерники.

«Говорили, что настроение у него боевое, не сдаётся. К нему постоянно приходят правоохранители, носят на ознакомление какие-то документы, но Павел их отправляет дальше и ничего не подписывает. Говорил, что его хотят судить несколько раз за одно и то же», — говорит минчанин.

По данным сокамерников, на которых ссылается мужчина, речь о протоколах об участии в «несанкционированных массовых акциях», составленных в различных райотделах Минска.

«Матрасов не дают. Говорят, нет»

«Матрасов там до сих пор не дают, — говорит бывший заключенный об условиях в общей камере изолятора временного содержания. — Просто говорят, что нет. Слышал от ребят, что раньше охранники ссылались на отсутствие матрасов, прошедших санитарную обработку, но в это трудно поверить, так как матрасов нет ни у кого, как у политических, так и у обычных арестантов. Поэтому все спят на голых досках, Павел тоже, на втором ярусе. Говорили, что под голову клал бутылку с водой.

Кстати, водопровод там отключен, нет ни горячей воды, ни холодной, но охранники приносят воду, как только попросишь. В общем охранники относятся нормально, даже довольно вежливо. Еда в первые дни моего ареста была плохая, но в последние дни стала нормальной, жить можно. На прогулку один раз выводили, полагаю, Павла тоже».