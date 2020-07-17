Отец школьников: Надо побороться основательно, чтобы «таракан» ушел 4 17.07.2020, 21:34

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Фото: «Наша Ніва»

Впечатления минчанина после родительского собрания в школе.

Телеграм-каналу «Баста» написал отец минских школьников:

- Сейчас лето, дети в деревне у бабушки, переходят в 6-й класс, - говорит он. - Позвонила классная и попросила подойти в школу на собрание.

Пришли с женой и слушали речь такую, будто очутились на каком-то партийном съезде в СССР. Особенно насмешила фраза: "мы же ежедневно ведем борьбу за образование, помогите нам, давайте сделаем ремонт в школе, косметический, чтобы наши дети учились в нормальных условиях".

Людей было немного, большинство родителей проигнорировали встречу. Ну а что касается тех, кто был… Встал один родитель, сказал, что пусть «таракан» ремонт делает из налогов и просто ушел. За ним по одному фактически сразу все и вышли, очень напряженная атмосфера была.

Что это за борьба такая за образование? Мы что, не можем просто учить детей наукам и просто быть людьми?

У нас везде, во всём сплошная борьба за что-то: за урожай, за качество продуктов, за всё. Я прекрасно понимаю, что если «таракан» будет у власти еще хоть неделю после «выборов», то он опять нас, всю страну втянет в какую-нибудь "борьбу за..." и мы просто опять не будем жить, а будем бороться и бороться, а плоды этой борьбы получит только он.

Поэтому надо побороться основательно, но против него, в последний раз. Уберем его и бессмысленная борьба закончится раз и навсегда.

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