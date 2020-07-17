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Глава представительства ВОЗ описал типичный сценарий заражения коронавирусом

  • 17.07.2020, 21:46
  • 3,204
Глава представительства ВОЗ описал типичный сценарий заражения коронавирусом
фото: Александр Медведев / НВ

Достаточно 15 минут.

Глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт в интервью nv.ua описал, как происходит типичный случай заражения коронавирусом.

«Конечно, сложно изучать бессимптомные случаи, но, исходя из нынешней картины и того, что мы знаем о вирусе, главный источник заражения — это все же люди с симптомами», — рассказал он.

По словам Хабихта, обычно, чтобы заразиться, нужно находится ближе чем в метре от человека, который болен, по меньшей мере в течение 15 минут.

«Типичная ситуация — загруженное метро или эскалатор, перегруженные автобусы», — привел пример глава представительства ВОЗ.

Он отметил, что такие условия создают близкую к 100-процентной вероятность заразиться.


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