Глава представительства ВОЗ описал типичный сценарий заражения коронавирусом
- 17.07.2020, 21:46
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Достаточно 15 минут.
Глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт в интервью nv.ua описал, как происходит типичный случай заражения коронавирусом.
«Конечно, сложно изучать бессимптомные случаи, но, исходя из нынешней картины и того, что мы знаем о вирусе, главный источник заражения — это все же люди с симптомами», — рассказал он.
По словам Хабихта, обычно, чтобы заразиться, нужно находится ближе чем в метре от человека, который болен, по меньшей мере в течение 15 минут.
«Типичная ситуация — загруженное метро или эскалатор, перегруженные автобусы», — привел пример глава представительства ВОЗ.
Он отметил, что такие условия создают близкую к 100-процентной вероятность заразиться.