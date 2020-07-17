Администрация Трампа может запретить въезд в США всем коммунистам из Китая 2 17.07.2020, 22:50

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фото: bobby yip (trend)

Запрет может коснуться больше 100 миллионов человек.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запретить въезд в страну всем членам компартии Китая и членам их семей. Об этом сообщают The New York Times и Reuters (перевод — svoboda.org) со ссылкой на источники, знакомые с темой. В случае принятия закона невъездными в США станут не меньше 150 миллионов жителей Китая.

Высокопоставленные чиновники обсуждают черновик президентского указа, который пока ещё не был показан самому Трампу, утверждает анонимный источник Reuters. Он отмечает, что документ находится в ранней стадии готовности. Возможный отказ в визах десяткам миллионов жителей Китая может быть одним из самых жёстких действий Вашингтона в противостоянии с Пекином, отмечает агентство.

В начале 2018 года между США и Китаем началась торговая война. Тогда президент Трамп увеличил пошлины на ряд китайских товаров. Вашингтон заявил, что Пекин подрывает позиции американских производителей. Позднее США обвинили Китай в краже технологий. Китайские власти ответили зеркально. Стороны сообщили об урегулировании конфликта, но окончательное решение вопроса было остановлено пандемией коронавируса.

Белый дом подозревает Китай в сокрытии реальной информации о начальной стадии эпидемии, что могло привести к глобальной пандемии. Одновременно Вашингтон обвиняет Пекин в подавлении гражданских свобод в Гонконге.

Китайская компартия – крупнейшая в мире по численности, в ней состоят около 92 миллионов человек. В её уставе написано, что в своей работе она руководствуется марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина и идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи.

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, комментируя возможные меры Белого дома, заявила, что если информация правдива, то такие действия со стороны США были бы "жалкими". Госсекретарь США Майк Помпео и пресс-секретарь Белого дома не стали подтверждать или опровергать подготовку запрета.